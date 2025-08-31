https://1prime.ru/20250831/mi-8-861526519.html
К месту пожара в Балашихе направили вертолеты Ми-8 и Ка-32
2025-08-31T11:10+0300
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара в Балашихе, где горит склад, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет. "К месту пожара направлены вертолёты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении.
