https://1prime.ru/20250831/mi-8-861526519.html

К месту пожара в Балашихе направили вертолеты Ми-8 и Ка-32

К месту пожара в Балашихе направили вертолеты Ми-8 и Ка-32 - 31.08.2025, ПРАЙМ

К месту пожара в Балашихе направили вертолеты Ми-8 и Ка-32

Вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара в Балашихе, где горит склад, сообщает пресс-служба МЧС России. | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T11:10+0300

2025-08-31T11:10+0300

2025-08-31T11:10+0300

происшествия

балашиха

рф

россия

общество

бизнес

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/83875/14/838751441_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_6200aeec1ad99423d77c5623c58bddc7.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара в Балашихе, где горит склад, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет. "К месту пожара направлены вертолёты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250830/pozhar-861489767.html

балашиха

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

балашиха, рф, россия, общество , бизнес, мчс