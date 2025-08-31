https://1prime.ru/20250831/mid-861522338.html

В МИД рассказали о спросе на объекты аренды у иностранных дипломатов

В МИД рассказали о спросе на объекты аренды у иностранных дипломатов - 31.08.2025, ПРАЙМ

В МИД рассказали о спросе на объекты аренды у иностранных дипломатов

31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Вячеслав Фатин рассказал РИА Новости о высоком спросе на аренду у иностранных дипломатов. "ГлавУпДК прорабатывает вопросы возведения новых объектов, в том числе и преимущественно на западе Москвы", - указал он. Фатин пояснил, что "на сегодняшний день, несмотря на объем площадей коммерческой и жилой недвижимости, находящейся в хозяйственном ведении ГлавУпДК – а это более 1 миллиона квадратных метров, у нас фактически отсутствуют свободные от аренды объекты". "А спрос, в том числе и со стороны иностранных дипломатов, по-прежнему высок", - отметил он. Фатин оговорился, что "говорить о формате – будут ли это дипломатические кварталы или другие форматы недвижимости, пока рано".

