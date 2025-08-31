Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД рассказали о спросе на объекты аренды у иностранных дипломатов
2025-08-31T08:19+0300
2025-08-31T08:19+0300
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Вячеслав Фатин рассказал РИА Новости о высоком спросе на аренду у иностранных дипломатов. "ГлавУпДК прорабатывает вопросы возведения новых объектов, в том числе и преимущественно на западе Москвы", - указал он. Фатин пояснил, что "на сегодняшний день, несмотря на объем площадей коммерческой и жилой недвижимости, находящейся в хозяйственном ведении ГлавУпДК – а это более 1 миллиона квадратных метров, у нас фактически отсутствуют свободные от аренды объекты". "А спрос, в том числе и со стороны иностранных дипломатов, по-прежнему высок", - отметил он. Фатин оговорился, что "говорить о формате – будут ли это дипломатические кварталы или другие форматы недвижимости, пока рано".
08:19 31.08.2025
 
В МИД рассказали о спросе на объекты аренды у иностранных дипломатов

МИД: ГлавУпДК прорабатывает вопросы возведения новых объектов на западе Москвы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
МИД России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Вячеслав Фатин рассказал РИА Новости о высоком спросе на аренду у иностранных дипломатов.
"ГлавУпДК прорабатывает вопросы возведения новых объектов, в том числе и преимущественно на западе Москвы", - указал он.
Фатин пояснил, что "на сегодняшний день, несмотря на объем площадей коммерческой и жилой недвижимости, находящейся в хозяйственном ведении ГлавУпДК – а это более 1 миллиона квадратных метров, у нас фактически отсутствуют свободные от аренды объекты". "А спрос, в том числе и со стороны иностранных дипломатов, по-прежнему высок", - отметил он. Фатин оговорился, что "говорить о формате – будут ли это дипломатические кварталы или другие форматы недвижимости, пока рано".
Спрос на аренду загородных домов в бархатный сезон вырос
28 августа, 06:00
 
