В МИД рассказали о спросе на объекты аренды у иностранных дипломатов
2025-08-31T08:19+0300
экономика
мид рф
бизнес
недвижимость
россия
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Вячеслав Фатин рассказал РИА Новости о высоком спросе на аренду у иностранных дипломатов. "ГлавУпДК прорабатывает вопросы возведения новых объектов, в том числе и преимущественно на западе Москвы", - указал он. Фатин пояснил, что "на сегодняшний день, несмотря на объем площадей коммерческой и жилой недвижимости, находящейся в хозяйственном ведении ГлавУпДК – а это более 1 миллиона квадратных метров, у нас фактически отсутствуют свободные от аренды объекты". "А спрос, в том числе и со стороны иностранных дипломатов, по-прежнему высок", - отметил он. Фатин оговорился, что "говорить о формате – будут ли это дипломатические кварталы или другие форматы недвижимости, пока рано".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
Новости
ru-RU
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
мид рф, бизнес, недвижимость, россия
