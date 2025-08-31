https://1prime.ru/20250831/moshenniki-861522649.html

В СФ предупредили о новой схеме обмана через фальшивые запросы на имущество

В СФ предупредили о новой схеме обмана через фальшивые запросы на имущество - 31.08.2025, ПРАЙМ

В СФ предупредили о новой схеме обмана через фальшивые запросы на имущество

Мошенники предпринимают попытки обмануть россиян, сообщая гражданам о якобы запросах на просмотр сведений об их имуществе для получения доступа к персональным... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T08:42+0300

2025-08-31T08:42+0300

2025-08-31T08:42+0300

экономика

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мошенники предпринимают попытки обмануть россиян, сообщая гражданам о якобы запросах на просмотр сведений об их имуществе для получения доступа к персональным данным, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. "В последнее время зафиксирован рост новых схем мошенничества, связанных с рассылкой писем и звонков о якобы "запросах на просмотр сведений об имуществе". Злоумышленники используют электронную почту с поддельных адресов, а также звонки "из служб поддержки", создавая видимость официального общения с государственными структурами. Главная цель таких сообщений - запугать человека и вынудить его позвонить по указанному номеру или перейти по ссылке", - сказал агентству сенатор. Шейкин добавил, что таким образом мошенники пытаются получить доступ к персональным данным, реквизитам банковских карт или даже заставить перевести деньги якобы "для защиты собственности". "Такие мошеннические схемы особенно опасны, потому что играют на тревожности людей и их естественном стремлении защитить свое имущество, поэтому ключевым фактором безопасности становится внимательность граждан и проверка информации исключительно через официальные каналы", - подчеркнул парламентарий. Шейкин напомнил, что органы власти и государственные реестры никогда не рассылают уведомления с непроверенных или случайных почтовых адресов. "Всю достоверную информацию об имуществе можно получить исключительно через официальный портал "Госуслуги" или в многофункциональных центрах. Любые звонки или письма, где от вас требуют немедленных действий, должны вызывать настороженность и проверку подлинности сообщения", - констатировал политик.

https://1prime.ru/20250829/mvd-861425033.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия