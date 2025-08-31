В СФ предупредили о новой схеме обмана через фальшивые запросы на имущество

https://1prime.ru/20250831/moshenniki-861522649.html
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мошенники предпринимают попытки обмануть россиян, сообщая гражданам о якобы запросах на просмотр сведений об их имуществе для получения доступа к персональным данным, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. "В последнее время зафиксирован рост новых схем мошенничества, связанных с рассылкой писем и звонков о якобы "запросах на просмотр сведений об имуществе". Злоумышленники используют электронную почту с поддельных адресов, а также звонки "из служб поддержки", создавая видимость официального общения с государственными структурами. Главная цель таких сообщений - запугать человека и вынудить его позвонить по указанному номеру или перейти по ссылке", - сказал агентству сенатор. Шейкин добавил, что таким образом мошенники пытаются получить доступ к персональным данным, реквизитам банковских карт или даже заставить перевести деньги якобы "для защиты собственности". "Такие мошеннические схемы особенно опасны, потому что играют на тревожности людей и их естественном стремлении защитить свое имущество, поэтому ключевым фактором безопасности становится внимательность граждан и проверка информации исключительно через официальные каналы", - подчеркнул парламентарий. Шейкин напомнил, что органы власти и государственные реестры никогда не рассылают уведомления с непроверенных или случайных почтовых адресов. "Всю достоверную информацию об имуществе можно получить исключительно через официальный портал "Госуслуги" или в многофункциональных центрах. Любые звонки или письма, где от вас требуют немедленных действий, должны вызывать настороженность и проверку подлинности сообщения", - констатировал политик.
