https://1prime.ru/20250831/moshenniki-861528438.html

Эксперты ждут всплеск мошеннических схем с кредитами на обучение в сентябре

Эксперты ждут всплеск мошеннических схем с кредитами на обучение в сентябре - 31.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты ждут всплеск мошеннических схем с кредитами на обучение в сентябре

Мошенники в преддверии нового учебного года в России могут активизироваться в отношении студентов, предлагая фейковые льготные образовательные кредиты и доступ... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T12:16+0300

2025-08-31T12:16+0300

2025-08-31T12:16+0300

экономика

рф

банки

финансы

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии нового учебного года в России могут активизироваться в отношении студентов, предлагая фейковые льготные образовательные кредиты и доступ к образовательным ресурсам, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. Так, аферисты под предлогом предложения "льготных образовательных кредитов" по новой государственной программе, будут пытаться собирать персональные данные и требовать "страховой депозит в размере 5–10% от суммы кредита". "После перевода средств кредит не предоставляется, а связь с мошенниками прекращается", - говорится в сообщении. Эксперты отмечают, что с 1 сентября 2025 года в России изменяются условия получения образовательного кредита с господдержкой - правительство будет устанавливать список специальностей, по которым можно получить льготный кредит. Мошенники используют эту ситуацию, предлагая фиктивные кредиты тем, чьи специальности не вошли в список. Рекомендуется проверять наличие специальности в официальном списке, утвержденном правительством. Также эксперты раскрыли уловку с оплатой доступа к образовательным ресурсам. "Студентам, особенно первокурсникам, рассылаются сообщения в социальных сетях и мессенджерах предложением оплатить доступ к "эксклюзивным лекциям", "базам тестов" или "обязательным онлайн-курсам". Ссылки ведут на поддельные платежные шлюзы, где похищаются финансовые данные", - предупреждают в "Мошеловке". Эксперты советуют уточнять информацию о платных услугах через официальные каналы учебного заведения, не переходить по ссылкам из непроверенных сообщений и использовать только официальные платежные системы, рекомендованные учебным заведением.

https://1prime.ru/20250831/dengi--861523592.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, банки, финансы, общество