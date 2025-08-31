https://1prime.ru/20250831/moskva-861542110.html

На Киевском шоссе в Москве восстановили движение после аварии

На Киевском шоссе в Москве восстановили движение после аварии - 31.08.2025, ПРАЙМ

На Киевском шоссе в Москве восстановили движение после аварии

Движение восстановлено после ДТП с четырьмя автомобилями на Киевском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T21:06+0300

2025-08-31T21:06+0300

2025-08-31T21:09+0300

происшествия

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861541975_0:122:2362:1451_1920x0_80_0_0_457e7a6edf4cea27e4458eb1405a29e5.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Движение восстановлено после ДТП с четырьмя автомобилями на Киевском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее ведомство сообщало, что на Киевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение было затруднено на 4,8 километра в сторону МКАД. "Движение на Киевском шоссе восстановлено", - говорится в сообщении.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва