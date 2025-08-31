Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Киевском шоссе в Москве восстановили движение после аварии - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250831/moskva-861542110.html
На Киевском шоссе в Москве восстановили движение после аварии
На Киевском шоссе в Москве восстановили движение после аварии - 31.08.2025, ПРАЙМ
На Киевском шоссе в Москве восстановили движение после аварии
Движение восстановлено после ДТП с четырьмя автомобилями на Киевском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T21:06+0300
2025-08-31T21:09+0300
происшествия
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861541975_0:122:2362:1451_1920x0_80_0_0_457e7a6edf4cea27e4458eb1405a29e5.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Движение восстановлено после ДТП с четырьмя автомобилями на Киевском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее ведомство сообщало, что на Киевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение было затруднено на 4,8 километра в сторону МКАД. "Движение на Киевском шоссе восстановлено", - говорится в сообщении.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861541975_133:0:2229:1572_1920x0_80_0_0_7b720d1b804b52d8616a9d5b545d190f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
21:06 31.08.2025 (обновлено: 21:09 31.08.2025)
 
На Киевском шоссе в Москве восстановили движение после аварии

Движение на Киевском шоссе в Москве восстановили после ДТП с четырьмя автомобилями

© РИА Новости . Евгений Самарин | Перейти в медиабанкДорожная развязка МКАД в районе Киевского шоссе
Дорожная развязка МКАД в районе Киевского шоссе - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Дорожная развязка МКАД в районе Киевского шоссе. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Движение восстановлено после ДТП с четырьмя автомобилями на Киевском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Ранее ведомство сообщало, что на Киевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение было затруднено на 4,8 километра в сторону МКАД.
"Движение на Киевском шоссе восстановлено", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала