На Киевском шоссе в Москве восстановили движение после аварии
2025-08-31T21:06+0300
2025-08-31T21:06+0300
2025-08-31T21:09+0300
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Движение восстановлено после ДТП с четырьмя автомобилями на Киевском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее ведомство сообщало, что на Киевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение было затруднено на 4,8 километра в сторону МКАД. "Движение на Киевском шоссе восстановлено", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ.
Движение восстановлено после ДТП с четырьмя автомобилями на Киевском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичного дептранса.
Ранее ведомство сообщало, что на Киевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение было затруднено на 4,8 километра в сторону МКАД.
"Движение на Киевском шоссе восстановлено", - говорится в сообщении.