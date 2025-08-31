https://1prime.ru/20250831/nato-861521369.html
Экономист: НАТО следовало распустить еще в 1990 году
ВАШИНГТОН, 31 авг - ПРАЙМ. НАТО должны были распустить еще в 1990 году, так как альянс выполнил свою задачу по противостоянию Советскому Союзу, выразил мнение в беседе с РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"НАТО следовало распустить еще в 1990 году, когда президент (СССР Михаил) Горбачев распустил Варшавский договор. Ведь НАТО было договором о защите от Советского Союза, которого больше нет. В этом смысле НАТО определенно пережило свое предназначение. Оно превратилось в инструмент расширения американской власти, а это не то, чем НАТО должно быть", - сказал агентству Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
