https://1prime.ru/20250831/norvegiya--861529622.html

Норвегия будет закупать британские фрегаты типа 26

Норвегия будет закупать британские фрегаты типа 26 - 31.08.2025, ПРАЙМ

Норвегия будет закупать британские фрегаты типа 26

Норвегия будут закупать британские фрегаты типа 26 для своего флота, следует из заявления, опубликованного на сайте норвежского правительства. | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T13:24+0300

2025-08-31T13:24+0300

2025-08-31T13:57+0300

вооружения

норвегия

великобритания

франция

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Норвегия будут закупать британские фрегаты типа 26 для своего флота, следует из заявления, опубликованного на сайте норвежского правительства. "Правительство Норвегии выбрало Великобританию в качестве стратегического партнёра для приобретения новых фрегатов. Покупка британских фрегатов станет крупнейшей на сегодняшний день инвестицией Норвегии в обороноспособность", - говорится в заявлении. Отмечается, что поставка британских фрегатов типа 26 в Норвегию начнётся в 2030 году. Кроме Британии власти Норвегии рассматривали возможность закупки кораблей у Франции, Германии и США.Британский премьер-министр Кир Стармер в соцсети Х добавил, что сделка с Норвегией оценивается в 10 миллиардов фунтов стерлингов.

https://1prime.ru/20250829/saab-861427872.html

норвегия

великобритания

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

норвегия, великобритания, франция, бизнес