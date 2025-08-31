Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Норвегия будет закупать британские фрегаты типа 26 - 31.08.2025, ПРАЙМ
Норвегия будет закупать британские фрегаты типа 26
13:24 31.08.2025 (обновлено: 13:57 31.08.2025)
 
© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Норвегия будут закупать британские фрегаты типа 26 для своего флота, следует из заявления, опубликованного на сайте норвежского правительства.
"Правительство Норвегии выбрало Великобританию в качестве стратегического партнёра для приобретения новых фрегатов. Покупка британских фрегатов станет крупнейшей на сегодняшний день инвестицией Норвегии в обороноспособность", - говорится в заявлении.
Отмечается, что поставка британских фрегатов типа 26 в Норвегию начнётся в 2030 году. Кроме Британии власти Норвегии рассматривали возможность закупки кораблей у Франции, Германии и США.
Британский премьер-министр Кир Стармер в соцсети Х добавил, что сделка с Норвегией оценивается в 10 миллиардов фунтов стерлингов.
Флаг Швеции
Saab разработает для ВС Швеции автономный подводный беспилотник
29 августа, 10:17
 
