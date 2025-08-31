https://1prime.ru/20250831/norvegiya--861529622.html
Норвегия будет закупать британские фрегаты типа 26
Норвегия будет закупать британские фрегаты типа 26
31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Норвегия будут закупать британские фрегаты типа 26 для своего флота, следует из заявления, опубликованного на сайте норвежского правительства. "Правительство Норвегии выбрало Великобританию в качестве стратегического партнёра для приобретения новых фрегатов. Покупка британских фрегатов станет крупнейшей на сегодняшний день инвестицией Норвегии в обороноспособность", - говорится в заявлении. Отмечается, что поставка британских фрегатов типа 26 в Норвегию начнётся в 2030 году. Кроме Британии власти Норвегии рассматривали возможность закупки кораблей у Франции, Германии и США.Британский премьер-министр Кир Стармер в соцсети Х добавил, что сделка с Норвегией оценивается в 10 миллиардов фунтов стерлингов.
Норвегия будет закупать британские фрегаты типа 26
