В Одесской области получили повреждения энергообъекты

В Одесской области получили повреждения энергообъекты - 31.08.2025, ПРАЙМ

В Одесской области получили повреждения энергообъекты

31.08.2025

МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении четырех энергетических объектов своей компании в Одесской области на юге Украины. "Атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. В энергохолдинге уточнили, что объекты расположены в Одесской области.

