В Одесской области получили повреждения энергообъекты - 31.08.2025
В Одесской области получили повреждения энергообъекты
2025-08-31T10:25+0300
2025-08-31T10:25+0300
энергетика
украина
в мире
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении четырех энергетических объектов своей компании в Одесской области на юге Украины. "Атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. В энергохолдинге уточнили, что объекты расположены в Одесской области.
украина, в мире
Энергетика, УКРАИНА, В мире
10:25 31.08.2025
 
В Одесской области получили повреждения энергообъекты

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении 4 энергетических объектов под Одессой

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Вид на одесский порт. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении четырех энергетических объектов своей компании в Одесской области на юге Украины.
"Атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
В энергохолдинге уточнили, что объекты расположены в Одесской области.
06:49
 
ЭнергетикаУКРАИНАВ мире
 
 
