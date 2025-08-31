Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в Сане хуситы задержали сотрудника продовольственной программы ООН - 31.08.2025
https://1prime.ru/20250831/oon-861539742.html
СМИ: в Сане хуситы задержали сотрудника продовольственной программы ООН
СМИ: в Сане хуситы задержали сотрудника продовольственной программы ООН - 31.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Сане хуситы задержали сотрудника продовольственной программы ООН
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла"... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T19:46+0300
2025-08-31T19:46+0300
происшествия
мировая экономика
общество
йемен
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_bb8eee2ae44b82c0dffd385fec431f9e.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) задержали одного из ее сотрудников в столице Йемена Сане, а также нескольких работников в других частях страны, передает агентство Франс Пресс. "Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что йеменские хуситы задержали одного из ее сотрудников в Сане в воскресенье", - пишет агентство. Согласно сообщению, инцидент произошел в офисе организации в Сане. Как отмечает агентство, ВПП ООН также сообщает о задержании других сотрудников. "В офисы ВПП ООН в Сане вошли местные силы безопасности, которые задержали одного из сотрудников. Сообщается также о других случаях задержания работников в других районах", - цитирует агентство заявление Всемирной продовольственной программы. Агентство уточняет со ссылкой на неназванный источник в сфере безопасности, что в воскресенье в Йемене были задержаны семь сотрудников ВПП ООН и три работника детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) во время рейдов на их офисы.
йемен
ru-RU
мировая экономика, общество , йемен, оон
Происшествия, Мировая экономика, Общество , ЙЕМЕН, ООН
19:46 31.08.2025
 
СМИ: в Сане хуситы задержали сотрудника продовольственной программы ООН

В Сане хуситы задержали сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) задержали одного из ее сотрудников в столице Йемена Сане, а также нескольких работников в других частях страны, передает агентство Франс Пресс.
"Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что йеменские хуситы задержали одного из ее сотрудников в Сане в воскресенье", - пишет агентство.
Согласно сообщению, инцидент произошел в офисе организации в Сане. Как отмечает агентство, ВПП ООН также сообщает о задержании других сотрудников.
"В офисы ВПП ООН в Сане вошли местные силы безопасности, которые задержали одного из сотрудников. Сообщается также о других случаях задержания работников в других районах", - цитирует агентство заявление Всемирной продовольственной программы.
Агентство уточняет со ссылкой на неназванный источник в сфере безопасности, что в воскресенье в Йемене были задержаны семь сотрудников ВПП ООН и три работника детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) во время рейдов на их офисы.
Происшествия Мировая экономика Общество ЙЕМЕН ООН
 
 
