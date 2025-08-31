https://1prime.ru/20250831/oon-861539742.html
СМИ: в Сане хуситы задержали сотрудника продовольственной программы ООН
СМИ: в Сане хуситы задержали сотрудника продовольственной программы ООН - 31.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Сане хуситы задержали сотрудника продовольственной программы ООН
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла"... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T19:46+0300
2025-08-31T19:46+0300
2025-08-31T19:46+0300
происшествия
мировая экономика
общество
йемен
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_bb8eee2ae44b82c0dffd385fec431f9e.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) задержали одного из ее сотрудников в столице Йемена Сане, а также нескольких работников в других частях страны, передает агентство Франс Пресс. "Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что йеменские хуситы задержали одного из ее сотрудников в Сане в воскресенье", - пишет агентство. Согласно сообщению, инцидент произошел в офисе организации в Сане. Как отмечает агентство, ВПП ООН также сообщает о задержании других сотрудников. "В офисы ВПП ООН в Сане вошли местные силы безопасности, которые задержали одного из сотрудников. Сообщается также о других случаях задержания работников в других районах", - цитирует агентство заявление Всемирной продовольственной программы. Агентство уточняет со ссылкой на неназванный источник в сфере безопасности, что в воскресенье в Йемене были задержаны семь сотрудников ВПП ООН и три работника детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) во время рейдов на их офисы.
https://1prime.ru/20250830/ataki-861479448.html
йемен
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_093e7f07510188b0e6da925a445cd4b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , йемен, оон
Происшествия, Мировая экономика, Общество , ЙЕМЕН, ООН
СМИ: в Сане хуситы задержали сотрудника продовольственной программы ООН
В Сане хуситы задержали сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) задержали одного из ее сотрудников в столице Йемена Сане, а также нескольких работников в других частях страны, передает агентство Франс Пресс.
"Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что йеменские хуситы задержали одного из ее сотрудников в Сане в воскресенье", - пишет агентство.
Согласно сообщению, инцидент произошел в офисе организации в Сане. Как отмечает агентство, ВПП ООН также сообщает о задержании других сотрудников.
"В офисы ВПП ООН в Сане вошли местные силы безопасности, которые задержали одного из сотрудников. Сообщается также о других случаях задержания работников в других районах", - цитирует агентство заявление Всемирной продовольственной программы.
Агентство уточняет со ссылкой на неназванный источник в сфере безопасности, что в воскресенье в Йемене были задержаны семь сотрудников ВПП ООН и три работника детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) во время рейдов на их офисы.
В ООН осудили атаки Киева по территории России