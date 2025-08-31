https://1prime.ru/20250831/oon-861539742.html

СМИ: в Сане хуситы задержали сотрудника продовольственной программы ООН

СМИ: в Сане хуситы задержали сотрудника продовольственной программы ООН - 31.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: в Сане хуситы задержали сотрудника продовольственной программы ООН

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла"... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T19:46+0300

2025-08-31T19:46+0300

2025-08-31T19:46+0300

происшествия

мировая экономика

общество

йемен

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_bb8eee2ae44b82c0dffd385fec431f9e.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) задержали одного из ее сотрудников в столице Йемена Сане, а также нескольких работников в других частях страны, передает агентство Франс Пресс. "Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что йеменские хуситы задержали одного из ее сотрудников в Сане в воскресенье", - пишет агентство. Согласно сообщению, инцидент произошел в офисе организации в Сане. Как отмечает агентство, ВПП ООН также сообщает о задержании других сотрудников. "В офисы ВПП ООН в Сане вошли местные силы безопасности, которые задержали одного из сотрудников. Сообщается также о других случаях задержания работников в других районах", - цитирует агентство заявление Всемирной продовольственной программы. Агентство уточняет со ссылкой на неназванный источник в сфере безопасности, что в воскресенье в Йемене были задержаны семь сотрудников ВПП ООН и три работника детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) во время рейдов на их офисы.

https://1prime.ru/20250830/ataki-861479448.html

йемен

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , йемен, оон