https://1prime.ru/20250831/osmotr-861345070.html

Юрист объяснила новые правила проверки профпригодности с 1 сентября

Юрист объяснила новые правила проверки профпригодности с 1 сентября - 31.08.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснила новые правила проверки профпригодности с 1 сентября

Правила проведения экспертизы профессиональной пригодности работников меняются с 1 сентября, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Екатерина Ноженко. | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T02:02+0300

2025-08-31T02:02+0300

2025-08-31T02:02+0300

бизнес

общество

здоровье

минздрав

https://cdnn.1prime.ru/img/84040/83/840408318_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_be863ea2f7de786c51a558cf1eb06a1a.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Правила проведения экспертизы профессиональной пригодности работников меняются с 1 сентября, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.Экспертиза профессиональной пригодности проводится по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров работника, у которого при проведении обязательного медицинского осмотра выявлено несоответствие состояния здоровья поручаемой ему работе. Она нужна, чтобы понимать - способен ли работник выполнять свои обязанности.В настоящее время порядок проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ регламентируется Приказом Минздрава России от 05.05.2016 N 282н.С 1 сентября 2025 года экспертиза профессиональной пригодности будет проводится в соответствии с Приказом Минздрава России от 25.03.2025 N 147н, утвердившим новый порядок ее проведения.Одним из отличий порядка проведения экспертизы является перечень документов, представляемых работником в медицинскую организацию. Ранее это были только документ, удостоверяющий личность, направление, выданное медицинской организацией, проводившей обязательный медицинский осмотр, в ходе которого выявлены медицинские противопоказания к осуществлению отдельных видов работ и медицинское заключение по результатам обязательного медицинского осмотра, выданное работнику.С 1 сентября работник должен будет представить дополнительно:“Ключевым отличием порядка проведения экспертизы является выдача заключения. Ранее медицинское заключение выдавалось в бумажном виде по утвержденной форме. С 1 сентября, в случае принятия медицинской организацией решения о ведении медицинской документации в электронном виде, заключение также оформляется в форме электронного документа. Исключение составляет случай, когда работник составил заявление в простой письменной форме о ведении его медицинской документации в бумажном виде”, - рассказала Ноженко.Изменяется форма медицинского заключения. Дополнительно будут указываться паспортные данные работника, данные о его СНИЛС, полисе ОМС или ДМС, о должности (профессии) работника. Сведения о работодателе дополняются ИНН, ОГРН (ОГРНИП).Если работник признан временно непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ, обоснование данного решения указывается в медицинском заключении. Ранее такое обоснование указывалось только в протоколе врачебной комиссии. Рекомендации о необходимости проведения дополнительных осмотров и медицинских исследований также теперь будут указывать не только в протоколе врачебной комиссии, но и выданном медицинском заключении.

https://1prime.ru/20250824/zarplaty-861100661.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , здоровье, минздрав