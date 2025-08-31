https://1prime.ru/20250831/osobnyaki-861524288.html
ГлавУпДК отреставрировало почти 20 особняков с начала 2025 года
2025-08-31T09:21+0300
ГлавУпДК при МИД России отреставрировало почти 20 особняков с начала 2025 года
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. С начала этого года Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России проводило ремонтно-реставрационные работы на 18 объектах культурного наследия, сообщил РИА Новости начальник Управления.
"В первом полугодии ГлавУпДК проводило ремонтно-реставрационные работы на 18 объектах культурного наследия", - рассказал он.
По словам Фатина, "из них 13 – переходящие с предыдущих лет, 5 начаты в текущем году, среди них: реставрация фасадов особняков по адресам: Б. Никитская ул., д. 51, стр. 1; Курсовой пер., д. 5, стр. 1; реставрация ограды особняка в Хлебном пер. (д. 15, стр. 1, 2, 3)".
"Кроме того, ведется реставрация и приспособление строения 1 к современному использованию и капитальный ремонт строения 2, ограды с воротами и внутриплощадочных сетей по адресу: Садовая-Кудринская ул., д. 17, стр. 1, 2",- добавил он .
По словам Фатина, "в этом году завершены работы по реставрации фасадов и устройству архитектурной подсветки особняка по адресу Мансуровский пер., д. 4, стр. 1".
"Всего же в 2025 году планируется завершить реставрацию и сохранение 10 объектов культурного наследия, среди которых особняки по адресам: Б. Николопесковский пер., д. 9, стр. 1; Гагаринский пер., д. 11; Гиляровского ул., д. 20, стр. 2; Мира просп., д. 52, стр. 1, 2;Пречистенский пер., д. 8, стр. 1,2; Пятницкая ул., д. 33-35, стр. 1; Пятницкая ул., д. 67, стр. 1; Хлебный пер., д. 15, стр. 1, 2, 3 и д. 21, стр. 1", - подчеркнул он.
При этом, добавил Фатин, "в связи с проведением масштабных работ многие из этих особняков были освобождены арендаторами".
