https://1prime.ru/20250831/osobnyaki-861524288.html

ГлавУпДК отреставрировало почти 20 особняков с начала 2025 года

ГлавУпДК отреставрировало почти 20 особняков с начала 2025 года - 31.08.2025, ПРАЙМ

ГлавУпДК отреставрировало почти 20 особняков с начала 2025 года

С начала этого года Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России проводило ремонтно-реставрационные работы на 18... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T09:21+0300

2025-08-31T09:21+0300

2025-08-31T09:21+0300

экономика

мид рф

бизнес

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/83586/38/835863883_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_8225dc4f75defa1a9b897edca2eb04d1.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. С начала этого года Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России проводило ремонтно-реставрационные работы на 18 объектах культурного наследия, сообщил РИА Новости начальник Управления. "В первом полугодии ГлавУпДК проводило ремонтно-реставрационные работы на 18 объектах культурного наследия", - рассказал он. По словам Фатина, "из них 13 – переходящие с предыдущих лет, 5 начаты в текущем году, среди них: реставрация фасадов особняков по адресам: Б. Никитская ул., д. 51, стр. 1; Курсовой пер., д. 5, стр. 1; реставрация ограды особняка в Хлебном пер. (д. 15, стр. 1, 2, 3)". "Кроме того, ведется реставрация и приспособление строения 1 к современному использованию и капитальный ремонт строения 2, ограды с воротами и внутриплощадочных сетей по адресу: Садовая-Кудринская ул., д. 17, стр. 1, 2",- добавил он . По словам Фатина, "в этом году завершены работы по реставрации фасадов и устройству архитектурной подсветки особняка по адресу Мансуровский пер., д. 4, стр. 1". "Всего же в 2025 году планируется завершить реставрацию и сохранение 10 объектов культурного наследия, среди которых особняки по адресам: Б. Николопесковский пер., д. 9, стр. 1; Гагаринский пер., д. 11; Гиляровского ул., д. 20, стр. 2; Мира просп., д. 52, стр. 1, 2;Пречистенский пер., д. 8, стр. 1,2; Пятницкая ул., д. 33-35, стр. 1; Пятницкая ул., д. 67, стр. 1; Хлебный пер., д. 15, стр. 1, 2, 3 и д. 21, стр. 1", - подчеркнул он. При этом, добавил Фатин, "в связи с проведением масштабных работ многие из этих особняков были освобождены арендаторами".

https://1prime.ru/20250831/mid-861522338.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид рф, бизнес, недвижимость