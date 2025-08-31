https://1prime.ru/20250831/parubiy-861541630.html

Украинские СМИ сообщили, почему нельзя распознать убийцу Парубия

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Идентифицировать исполнителя ликвидации бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, невозможно из-за того, что его лицо было закрыто шлемом на записях с камер видеонаблюдения, сообщает украинское издание "Страна.ua". "По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно - лицо полностью закрывал шлем", - пишет издание. По его данным, исполнитель ликвидации Парубия тщательно спланировал пути отхода, чтобы скрыться через слепые зоны в системе уличного видеонаблюдения, и в одной из таких зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором передвигался. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота во время трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

