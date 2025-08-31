https://1prime.ru/20250831/perm-861540372.html
В Перми эвакуировали посетителей торгового центра
В Перми эвакуировали посетителей торгового центра - 31.08.2025, ПРАЙМ
В Перми эвакуировали посетителей торгового центра
Посетителей магазина "Ашан" в пермском торгово-развлекательном комплексе эвакуировали из-за загоревшегося электросамоката, никто не пострадал, сообщили РИА... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T20:21+0300
2025-08-31T20:21+0300
2025-08-31T20:21+0300
происшествия
бизнес
общество
ашан
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/53/829415363_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_e7c07adefbe267652c0ee177306c48c3.jpg
ПЕРМЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Посетителей магазина "Ашан" в пермском торгово-развлекательном комплексе эвакуировали из-за загоревшегося электросамоката, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. Инцидент произошел вечером в воскресенье в пермском супермаркете "Ашан" в ТРК на улице Спешилова. "Произошло горение электросамоката. Потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Эвакуировано около 100 человек. Пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.
https://1prime.ru/20250830/aeroport-861514798.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/53/829415363_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_ac93408a7d107b8baa48dc2affe9f9c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , ашан, мчс
Происшествия, Бизнес, Общество , Ашан, МЧС
В Перми эвакуировали посетителей торгового центра
В Перми посетителей торгового центра эвакуировали из-за загоревшегося электросамоката