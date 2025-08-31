Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Перми эвакуировали посетителей торгового центра - 31.08.2025
В Перми эвакуировали посетителей торгового центра
В Перми эвакуировали посетителей торгового центра
ПЕРМЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Посетителей магазина "Ашан" в пермском торгово-развлекательном комплексе эвакуировали из-за загоревшегося электросамоката, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. Инцидент произошел вечером в воскресенье в пермском супермаркете "Ашан" в ТРК на улице Спешилова. "Произошло горение электросамоката. Потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Эвакуировано около 100 человек. Пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.
20:21 31.08.2025
 
В Перми эвакуировали посетителей торгового центра

В Перми посетителей торгового центра эвакуировали из-за загоревшегося электросамоката

ПЕРМЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Посетителей магазина "Ашан" в пермском торгово-развлекательном комплексе эвакуировали из-за загоревшегося электросамоката, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом МЧС.
Инцидент произошел вечером в воскресенье в пермском супермаркете "Ашан" в ТРК на улице Спешилова.
"Произошло горение электросамоката. Потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Эвакуировано около 100 человек. Пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.
