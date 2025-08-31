https://1prime.ru/20250831/perm-861540372.html

В Перми эвакуировали посетителей торгового центра

В Перми эвакуировали посетителей торгового центра - 31.08.2025

В Перми эвакуировали посетителей торгового центра

Посетителей магазина "Ашан" в пермском торгово-развлекательном комплексе эвакуировали из-за загоревшегося электросамоката, никто не пострадал, сообщили РИА...

ПЕРМЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Посетителей магазина "Ашан" в пермском торгово-развлекательном комплексе эвакуировали из-за загоревшегося электросамоката, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. Инцидент произошел вечером в воскресенье в пермском супермаркете "Ашан" в ТРК на улице Спешилова. "Произошло горение электросамоката. Потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Эвакуировано около 100 человек. Пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.

2025

