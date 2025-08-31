https://1prime.ru/20250831/podarki-861538262.html

В Госдуме рассказали о разрешенной стоимости подарков для учителей

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Согласно действующему российскому законодательству, учителям разрешены подарки стоимостью до 3 тысяч рублей, отметила в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия"). "Как гласит буква закона, подарки до 3 тысяч рублей учителям разрешены. Чтобы впоследствии не возникало вопроса, лучше, конечно, чек сохранить. Что дарить? Здесь уже все зависит от того, что вы хотите: просто устроить праздник учителю — сколько было сказано про цветы! Зависит от взаимоотношений с учителем", - сказала Буцкая. Она подчеркнула, что многие учителя хотят дать детям больше знаний, чем предусмотрено стандартной программой. "И с учетом того, что сейчас очень много различной литературы продается и различных вариантов для оформления классов, методических рекомендаций - то, что учителю, в общем-то, еще хочется дать детям - мне кажется, что вот такие профессиональные подарки будут хорошо восприняты. Если есть некое взаимопонимание с учителем, с пониманием точно, что ему было бы интересно использовать в работе", - добавила депутат. Она выразила уверенность в том, что учителя будут рады таким подаркам.

