В Балашихе локализовали пожар на складе
2025-08-31T12:27+0300
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Пожар на складе в Балашихе локализован на площади четыре тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет, вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара."Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
