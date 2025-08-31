https://1prime.ru/20250831/pozhar-861525063.html

В Балашихе вспыхнул пожар на складе

В Балашихе вспыхнул пожар на складе

В Балашихе вспыхнул пожар на складе

Пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. | 31.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Подмосковье силы и средства МЧС России тушат склад. Помещение горит в Балашихе по улице Звездная, 11", - говорится в сообщении.

