https://1prime.ru/20250831/pozhar-861525063.html
В Балашихе вспыхнул пожар на складе
В Балашихе вспыхнул пожар на складе - 31.08.2025, ПРАЙМ
В Балашихе вспыхнул пожар на складе
Пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T10:02+0300
2025-08-31T10:02+0300
2025-08-31T10:02+0300
происшествия
бизнес
недвижимость
общество
московская область
рф
балашиха
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:32:3043:1744_1920x0_80_0_0_196e027cb1f6de322449e5452860e833.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Подмосковье силы и средства МЧС России тушат склад. Помещение горит в Балашихе по улице Звездная, 11", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250830/pozhar-861489767.html
московская область
рф
балашиха
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_6c2ed8316e8011c7a5bc18c8311af359.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, общество , московская область, рф, балашиха, мчс
Происшествия, Бизнес, Недвижимость, Общество , Московская область, РФ, Балашиха, МЧС
В Балашихе вспыхнул пожар на складе
Пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе