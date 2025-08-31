Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Площадь пожара на складе в Балашихе составила четыре тысячи "квадратов" - 31.08.2025
Площадь пожара на складе в Балашихе составила четыре тысячи "квадратов"
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Площадь пожара в подмосковной Балашихе, где горит склад, составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе."Площадь пожара составляет порядка 4000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Тушение пожара осложняется сильной задымлённостью и высокой горючей загрузкой помещения. К ликвидации пожара привлекается более 80 человек и 30 единиц техники", - говорится в сообщении.
10:36 31.08.2025 (обновлено: 10:37 31.08.2025)
 
Площадь пожара на складе в Балашихе составила четыре тысячи "квадратов"

Площадь пожара на складе в Балашихе составила порядка 4 тысяч квадратных метров

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Сотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Площадь пожара в подмосковной Балашихе, где горит склад, составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе.
"Площадь пожара составляет порядка 4000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Тушение пожара осложняется сильной задымлённостью и высокой горючей загрузкой помещения. К ликвидации пожара привлекается более 80 человек и 30 единиц техники", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала