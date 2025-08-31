https://1prime.ru/20250831/pozhar-861526061.html

Площадь пожара на складе в Балашихе составила четыре тысячи "квадратов"

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Площадь пожара в подмосковной Балашихе, где горит склад, составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе."Площадь пожара составляет порядка 4000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Тушение пожара осложняется сильной задымлённостью и высокой горючей загрузкой помещения. К ликвидации пожара привлекается более 80 человек и 30 единиц техники", - говорится в сообщении.

