На месте пожара в Балашихе объявили ликвидацию открытого горения
На месте пожара в Балашихе объявили ликвидацию открытого горения - 31.08.2025, ПРАЙМ
На месте пожара в Балашихе объявили ликвидацию открытого горения
На месте крупного пожара на складе в Балашихе объявлена ликвидация открытого горения, ведется проливка и разборка конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России. | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T13:21+0300
2025-08-31T13:21+0300
2025-08-31T13:22+0300
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. На месте крупного пожара на складе в Балашихе объявлена ликвидация открытого горения, ведется проливка и разборка конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет, вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара. Пожар локализован на площади четыре тысячи квадратных метров."На месте пожара в Балашихе объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
На месте пожара в Балашихе объявили ликвидацию открытого горения
На месте пожара на складе в Балашихе объявили ликвидацию открытого горения