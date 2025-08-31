https://1prime.ru/20250831/pozhar-861529474.html

На месте пожара в Балашихе объявили ликвидацию открытого горения

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. На месте крупного пожара на складе в Балашихе объявлена ликвидация открытого горения, ведется проливка и разборка конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет, вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара. Пожар локализован на площади четыре тысячи квадратных метров."На месте пожара в Балашихе объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

