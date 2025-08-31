В Калужской области потушили пожар в промзоне

https://1prime.ru/20250831/pozhar-861541477.html

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – ПРАЙМ. Пожарные потушили крупное возгорание мусора в промзоне Обнинска Калужской области, не дав огню перейти на шесть резервуаров с мазутом, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону. По данным ведомства, вечером в воскресенье пожарным поступило сообщение о возгорании мусора между ангарами на территории промзоны в Обнинске. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на место наблюдалось горение мусора на площади 50 квадратных метров с переходом на два ангара 2000 и 1000 квадратных метров. Была угроза перехода на шесть резервуаров с мазутом объемом 1000 кубических метров каждый, принадлежащих ООО "Теплоснабжение", в 30 метрах. Отстояли", - сообщили в главке МЧС. В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

