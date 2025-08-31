https://1prime.ru/20250831/pozhar-861541477.html
В Калужской области потушили пожар в промзоне
В Калужской области потушили пожар в промзоне - 31.08.2025, ПРАЙМ
В Калужской области потушили пожар в промзоне
Пожарные потушили крупное возгорание мусора в промзоне Обнинска Калужской области, не дав огню перейти на шесть резервуаров с мазутом, сообщили РИА Новости в... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T20:45+0300
2025-08-31T20:45+0300
2025-08-31T20:45+0300
происшествия
промышленность
калужская область
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861540610_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_c460b8be76dbb3694385ebed6c65e173.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – ПРАЙМ. Пожарные потушили крупное возгорание мусора в промзоне Обнинска Калужской области, не дав огню перейти на шесть резервуаров с мазутом, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону. По данным ведомства, вечером в воскресенье пожарным поступило сообщение о возгорании мусора между ангарами на территории промзоны в Обнинске. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на место наблюдалось горение мусора на площади 50 квадратных метров с переходом на два ангара 2000 и 1000 квадратных метров. Была угроза перехода на шесть резервуаров с мазутом объемом 1000 кубических метров каждый, принадлежащих ООО "Теплоснабжение", в 30 метрах. Отстояли", - сообщили в главке МЧС. В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.
https://1prime.ru/20250831/perm-861540372.html
калужская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861540610_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_6453ab5423217bc831eaa50fc1d45a05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, калужская область, мчс
Происшествия, Промышленность, Калужская область, МЧС
В Калужской области потушили пожар в промзоне
В Обнинске Калужской области пожарные ликвидировали крупное возгорание мусора в промзоне
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – ПРАЙМ. Пожарные потушили крупное возгорание мусора в промзоне Обнинска Калужской области, не дав огню перейти на шесть резервуаров с мазутом, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону.
По данным ведомства, вечером в воскресенье пожарным поступило сообщение о возгорании мусора между ангарами на территории промзоны в Обнинске.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на место наблюдалось горение мусора на площади 50 квадратных метров с переходом на два ангара 2000 и 1000 квадратных метров. Была угроза перехода на шесть резервуаров с мазутом объемом 1000 кубических метров каждый, принадлежащих ООО "Теплоснабжение", в 30 метрах. Отстояли", - сообщили в главке МЧС
.
В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.
В Перми эвакуировали посетителей торгового центра