В Калужской области потушили пожар в промзоне - 31.08.2025
В Калужской области потушили пожар в промзоне
В Калужской области потушили пожар в промзоне
2025-08-31T20:45+0300
2025-08-31T20:45+0300
происшествия
промышленность
калужская область
мчс
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – ПРАЙМ. Пожарные потушили крупное возгорание мусора в промзоне Обнинска Калужской области, не дав огню перейти на шесть резервуаров с мазутом, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону. По данным ведомства, вечером в воскресенье пожарным поступило сообщение о возгорании мусора между ангарами на территории промзоны в Обнинске. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на место наблюдалось горение мусора на площади 50 квадратных метров с переходом на два ангара 2000 и 1000 квадратных метров. Была угроза перехода на шесть резервуаров с мазутом объемом 1000 кубических метров каждый, принадлежащих ООО "Теплоснабжение", в 30 метрах. Отстояли", - сообщили в главке МЧС. В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.
калужская область
промышленность, калужская область, мчс
Происшествия, Промышленность, Калужская область, МЧС
20:45 31.08.2025
 
В Калужской области потушили пожар в промзоне

В Обнинске Калужской области пожарные ликвидировали крупное возгорание мусора в промзоне

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – ПРАЙМ. Пожарные потушили крупное возгорание мусора в промзоне Обнинска Калужской области, не дав огню перейти на шесть резервуаров с мазутом, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону.
По данным ведомства, вечером в воскресенье пожарным поступило сообщение о возгорании мусора между ангарами на территории промзоны в Обнинске.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на место наблюдалось горение мусора на площади 50 квадратных метров с переходом на два ангара 2000 и 1000 квадратных метров. Была угроза перехода на шесть резервуаров с мазутом объемом 1000 кубических метров каждый, принадлежащих ООО "Теплоснабжение", в 30 метрах. Отстояли", - сообщили в главке МЧС.
В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.
