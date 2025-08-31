https://1prime.ru/20250831/pravila-861529179.html

В ГД рассказали об изменениях в правилах дорожного движения с 1 сентября

В ГД рассказали об изменениях в правилах дорожного движения с 1 сентября - 31.08.2025, ПРАЙМ

В ГД рассказали об изменениях в правилах дорожного движения с 1 сентября

31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. С 1 сентября вступают в силу новые правила дорожного движения, по которым детей можно перевозить в машине только если они находятся в автомобильном кресле, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия"). "С 1 сентября вступают в силу новые правила дорожного движения, по которым детей можно перевозить в автомобиле только если они находятся в автомобильном кресле. Что такое автомобильное кресло, прописано также в правилах дорожного движения. Это может быть либо кресло как таковое, причем есть отдельно кресла для детей новорожденных, кресла для детей от полутора лет и старше и отдельно бустеры", - сказала Буцкая. Депутат сообщила, что для граждан штраф составит 3 тысячи рублей, а для юрлиц, включая такси, - 100 тысяч рублей. Она отметила, что для каждого кресла есть свои особенности установки, и, например, детей до полутора лет нельзя перевозить по ходу движения автомобиля. "И если предыдущие годы мы видели, как вот этот пункт правила дорожного движения о том, что детей в автомобиле надо провозить только с помощью удерживающих устройств, он обходился теми производителями, которые под видом удерживающих устройств продавали различные треугольники, адаптеры, фиксаторы, то сейчас в правилах дорожного движения будет четко сказано, что разрешаются только автомобильные кресла", - добавила депутат. Она также рассказала том, что порой вместо автомобильного кресла используется бескаркасное кресло, что по сути "просто тряпочка, на которой нашиты лямки". По словам Буцкой, она встречала подобные кресла в такси, и водитель показывал сертификат на кресло. "Все. Эти пути обмана теперь закрыты. Кстати говоря, про сертификаты на такие кресла: они тоже не могли выдаваться честно, да. То есть все, что вам показывали в виде сертификата, это было либо самонарисованное, либо это был сертификат на что-то иное: если внимательно читать, то отношение к автомобильному креслу, именно к защите ребенка, это никакого не имело", - уточнила политик. Буцкая напомнила, что бустер, который используется для подросших детей, но не достигших роста 150 сантиметров, - также жизненно важен, так как верхняя лямка ремня безопасности настроена на то, что она проходит по уровню груди для человека выше 150 сантиметров. Парламентарий подчеркнула, что если ребенок ниже, то ремень будет проходить по шее, что очень опасно, особенно при торможении. "Отдельно хочется сказать спасибо всем, кто нам помогал в борьбе за то, что этот пункт в правилах дорожного движения появится. Начинали мы эту работу вместе с общероссийской общественной организацией Советом матерей и Роскачеством. Дальше к нам присоединился Росстандарт. Мы продолжали работу вместе с партийным проектом "Единая Россия. Крепкая семья". И благодаря Минэку, Минтрансу, ГИБДД России нам удалось в результате добиться того, что этот пункт у нас теперь и есть правило дорожного движения", - подытожила Буцкая.

