Сборная Москвы показала высокие результаты на чемпионате "Профессионалы" - 31.08.2025
Сборная Москвы показала высокие результаты на чемпионате "Профессионалы"
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Сборная Москвы стала лидером в сфере промышленности на всероссийском чемпионате "Профессионалы", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Московские студенты колледжей и школьники показали высокие результаты на втором этапе финальных соревнований всероссийского чемпионата "Профессионалы" в Калуге. Столичная сборная завоевала шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовые медали в состязаниях по промышленным компетенциям. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что Москву на соревнованиях в Калуге представили 18 участников из 13 колледжей и школ, которые ранее стали победителями и призерами городских и межрегиональных этапов, они состязались в 18 компетенциях, включая оптоэлектронику, промышленную робототехнику, инженерный дизайн, нейросети и большие данные, а также пожарную безопасность и спасательные работы. Подчеркивается, что всего в финале приняли участие более 230 конкурсантов из разных регионов России и дружественных стран.
промышленность, бизнес, калуга, москва
Экономика, Промышленность, Бизнес, Калуга, МОСКВА
10:21 31.08.2025
 
Сборная Москвы показала высокие результаты на чемпионате "Профессионалы"

© Фото : пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Сборная Москвы стала лидером в сфере промышленности на всероссийском чемпионате "Профессионалы", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Московские студенты колледжей и школьники показали высокие результаты на втором этапе финальных соревнований всероссийского чемпионата "Профессионалы" в Калуге. Столичная сборная завоевала шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовые медали в состязаниях по промышленным компетенциям. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Москву на соревнованиях в Калуге представили 18 участников из 13 колледжей и школ, которые ранее стали победителями и призерами городских и межрегиональных этапов, они состязались в 18 компетенциях, включая оптоэлектронику, промышленную робототехнику, инженерный дизайн, нейросети и большие данные, а также пожарную безопасность и спасательные работы. Подчеркивается, что всего в финале приняли участие более 230 конкурсантов из разных регионов России и дружественных стран.
Чаты
Заголовок открываемого материала