https://1prime.ru/20250831/putin--861534342.html
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС - 31.08.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T16:26+0300
2025-08-31T16:26+0300
2025-08-31T16:26+0300
политика
китай
никол пашинян
си цзиньпин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860566137_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a6a70e6103773652a45b27d0129e1740.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт корреспондент РИА Новости. Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине. Саммит открылся в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций от имени хозяина саммита – председателя КНР Си Цзиньпина. Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
https://1prime.ru/20250831/shos--861534012.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860566137_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_3b332e3935d19a03c67d529d87f14422.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, никол пашинян, си цзиньпин, мировая экономика
Политика, КИТАЙ, Никол Пашинян, Си Цзиньпин, Мировая экономика
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае