Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС
2025-08-31T16:26+0300
2025-08-31T16:26+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт корреспондент РИА Новости. Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине. Саммит открылся в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций от имени хозяина саммита – председателя КНР Си Цзиньпина. Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
16:26 31.08.2025
 
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт корреспондент РИА Новости.
Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.
Саммит открылся в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций от имени хозяина саммита – председателя КНР Си Цзиньпина.
Официальная программа саммита стартует 1 сентября.
