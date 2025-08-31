https://1prime.ru/20250831/putin--861534507.html

Путин надеется, что его встреча с Пашиняном будет полезной

31.08.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что рад возможности переговорить с ним, потому что накопилось много вопросов для обсуждения как двустороннего характера, так и региональных, и выразил надежду на то, что их беседа на полях саммита ШОС будет полезной и содержательной. "Очень рад Вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами... будет полезной и содержательной. Рад вас видеть", - сказал Путин, начиная встречу.

