Путин надеется, что его встреча с Пашиняном будет полезной
2025-08-31T16:46+0300
2025-08-31T16:46+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что рад возможности переговорить с ним, потому что накопилось много вопросов для обсуждения как двустороннего характера, так и региональных, и выразил надежду на то, что их беседа на полях саммита ШОС будет полезной и содержательной. "Очень рад Вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами... будет полезной и содержательной. Рад вас видеть", - сказал Путин, начиная встречу.
16:46 31.08.2025
 
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что рад возможности переговорить с ним, потому что накопилось много вопросов для обсуждения как двустороннего характера, так и региональных, и выразил надежду на то, что их беседа на полях саммита ШОС будет полезной и содержательной.
"Очень рад Вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами... будет полезной и содержательной. Рад вас видеть", - сказал Путин, начиная встречу.
Политика Мировая экономика Общество АРМЕНИЯ РФ Никол Пашинян Владимир Путин ШОС
 
 
