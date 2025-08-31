https://1prime.ru/20250831/putin-861516864.html
Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом
Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом - 31.08.2025, ПРАЙМ
Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом
Президент России Владимир Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом, который продлится с 31 августа по 3 сентября. | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T00:18+0300
2025-08-31T00:18+0300
2025-08-31T00:18+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
пекин
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
шос
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861516864.jpg?1756588711
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом, который продлится с 31 августа по 3 сентября.
В рамках своего визита в КНР Путин примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
В Кремле готовящийся визит Путина в Китай назвали беспрецедентным.
УЧАСТИЕ В САММИТЕ ШОС
Саммит ШОС будет проходить в китайском Тяньцзине. Первым мероприятием в его рамках станет торжественный прием от имени председателя КНР. В нем примут участие как руководители делегаций государств-членов ШОС, так и руководители из приглашенных стран.
В понедельник, 1 сентября, российский лидер примет участие и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита будут рассмотрены состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы.
В этот же день там же пройдёт заседание в формате "ШОС плюс". К лидерам стран-членов ШОС присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнёров по диалогу Объединения, приглашённых китайским председательством государств и международных организаций.
Сотрудничество России и Китая на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, отметил Путин ранее в интервью информационному агентству Cиньхуа. Он добавил, что рассчитывает на то, что по итогам предстоящей встречи в верхах Организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на общем евразийском пространстве.
В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
На полях саммита ШОС у российского лидера запланировано более десяти двусторонних встреч, в том числе переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер также планирует пообщаться с премьер-министрами Камбоджи и Непала - Хун Манет и Шарма Оли.
Второго сентября в Пекине состоится трёхсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнаагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым направлениям работы в различных областях.
В тот же день в рамках официального визита президента Российской Федерации в КНР запланированы переговоры в Пекине на высшем уровне.
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят дальнейшее укрепление и развитие всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, а также практическую кооперацию между нашими странами. В повестке – глобальные и региональные сюжеты, сотрудничество на многосторонних площадках. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине затронут ситуацию вокруг Украины и проблемы, связанные с Ближним Востоком, отметил Ушаков. Лидеры обсудят и вопросы, касающиеся отношений с США. В частности, Путин обещал председателю КНР, что подробно проинформирует его о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Сам Путин отмечал, что будет рад обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности.
Путин в Китае также встретится с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Россия прорабатывает и возможность двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, рассказал Ушаков журналистам.
Он не исключил, что президент России Владимир Путин может пообщаться с лидерами других стран, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях в Китае по случаю 80-летия победы сопротивления китайского народа японским захватчикам.
ПАРАД В ПЕКИНЕ
Третьего сентября Владимир Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Президент России также проведёт ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров.
Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин на военном параде в Пекине будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от председателя КНР займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
китай
кнр
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, кнр, пекин, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, шос, оон
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, ШОС, ООН
Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом
Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отправляется в Китай с четырехдневным визитом, который продлится с 31 августа по 3 сентября.
В рамках своего визита в КНР Путин примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
В Кремле готовящийся визит Путина в Китай назвали беспрецедентным.
Саммит ШОС будет проходить в китайском Тяньцзине. Первым мероприятием в его рамках станет торжественный прием от имени председателя КНР. В нем примут участие как руководители делегаций государств-членов ШОС, так и руководители из приглашенных стран.
В понедельник, 1 сентября, российский лидер примет участие и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита будут рассмотрены состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы.
В этот же день там же пройдёт заседание в формате "ШОС плюс". К лидерам стран-членов ШОС присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнёров по диалогу Объединения, приглашённых китайским председательством государств и международных организаций.
Сотрудничество России и Китая на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, отметил Путин ранее в интервью информационному агентству Cиньхуа. Он добавил, что рассчитывает на то, что по итогам предстоящей встречи в верхах Организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на общем евразийском пространстве.
В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
На полях саммита ШОС у российского лидера запланировано более десяти двусторонних встреч, в том числе переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер также планирует пообщаться с премьер-министрами Камбоджи и Непала - Хун Манет и Шарма Оли.
Второго сентября в Пекине состоится трёхсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнаагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым направлениям работы в различных областях.
В тот же день в рамках официального визита президента Российской Федерации в КНР запланированы переговоры в Пекине на высшем уровне.
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят дальнейшее укрепление и развитие всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, а также практическую кооперацию между нашими странами. В повестке – глобальные и региональные сюжеты, сотрудничество на многосторонних площадках. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине затронут ситуацию вокруг Украины и проблемы, связанные с Ближним Востоком, отметил Ушаков. Лидеры обсудят и вопросы, касающиеся отношений с США. В частности, Путин обещал председателю КНР, что подробно проинформирует его о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Сам Путин отмечал, что будет рад обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности.
Путин в Китае также встретится с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Россия прорабатывает и возможность двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, рассказал Ушаков журналистам.
Он не исключил, что президент России Владимир Путин может пообщаться с лидерами других стран, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях в Китае по случаю 80-летия победы сопротивления китайского народа японским захватчикам.
Третьего сентября Владимир Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Президент России также проведёт ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров.
Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин на военном параде в Пекине будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от председателя КНР займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.