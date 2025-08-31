https://1prime.ru/20250831/putin-861517220.html
Путин напомнил о подвиге стахановцев
Путин напомнил о подвиге стахановцев
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин напомнил о подвиге бригады Алексея Стаханова, отметив, что легендарному рекорду по добыче угля за одну смену в этом году исполняется 90 лет.
Путин поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что шахтёры "всегда работают на совесть".
"В нашей стране во все времена горняцкий труд пользовался заслуженным уважением. В этом году исполняется 90 лет мировому рекорду знаменитой бригады Алексея Стаханова, выдавшей на-гора за одну смену 102 тонны угля, превысив почти в 15 раз установленную тогда норму добычи. Это был результат новаторского подхода к организации труда. Шахтёры Донбасса тогда доказали, что работать можно во много раз эффективнее и лучше. День трудового подвига стахановцев стал народным шахтёрским праздником", - сказал Путин в видеопоздравлении работникам угольной отрасли.
Глава государства напомнил, что праздник официально был утвержден через 12 лет после знаменитого подвига, но "вся страна уже отмечала его в последнее воскресенье августа".
"Мы продолжаем эту славную традицию. И это прекрасный повод сказать сегодня в адрес шахтёров самые тёплые слова", - добавил президент.
