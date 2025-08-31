https://1prime.ru/20250831/putin-861520508.html

Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле с китайскими номерами

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле "Аурус" с китайскими номерами, передаёт корреспондент РИА Новости. В воскресенье российский лидер прибыл в Тяньцзинь, где примет участие в мероприятиях саммита ШОС и проведет ряд двусторонних встреч. Главу российского государства в аэропорту встречала красная дорожка и почётный караул.

