Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле с китайскими номерами

2025-08-31T05:16+0300
экономика
россия
общество
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Китаю на автомобиле "Аурус" с китайскими номерами, передаёт корреспондент РИА Новости.
В воскресенье российский лидер прибыл в Тяньцзинь, где примет участие в мероприятиях саммита ШОС и проведет ряд двусторонних встреч.
Главу российского государства в аэропорту встречала красная дорожка и почётный караул.
