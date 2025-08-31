Путина встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом

https://1prime.ru/20250831/putin-861520654.html

Президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передаёт корреспондент РИА Новости. | 31.08.2025, ПРАЙМ

экономика

мировая экономика

китай

кнр

монголия

си цзиньпин

шос

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передаёт корреспондент РИА Новости. В воскресенье российский лидер прилетел в Тяньзинь, где примет участие в мероприятиях саммита ШОС. Также в рамках четырёхдневного визита в КНР президент России поучаствует в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Кроме того, он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

2025

мировая экономика, китай, кнр, монголия, си цзиньпин, шос