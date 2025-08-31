https://1prime.ru/20250831/putin-861520654.html
Путина встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом
экономика
мировая экономика
китай
кнр
монголия
си цзиньпин
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передаёт корреспондент РИА Новости.
В воскресенье российский лидер прилетел в Тяньзинь, где примет участие в мероприятиях саммита ШОС.
Также в рамках четырёхдневного визита в КНР президент России поучаствует в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Кроме того, он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
