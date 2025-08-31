https://1prime.ru/20250831/putin-861523826.html

Путин: Россия улучшит транспортную инфраструктуру для угольной отрасли

Путин: Россия улучшит транспортную инфраструктуру для угольной отрасли

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Власти РФ будут и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику в угольной отрасли, в том числе наращивать возможности Транссиба, БАМа и других железных дорог, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера. В своем видеообращении Путин отметил, что государство в партнёрстве с бизнесом, управленческими командами сделает всё, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний. "Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках", - сказал Путин.

