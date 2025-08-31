https://1prime.ru/20250831/putin-861523826.html
Путин: Россия улучшит транспортную инфраструктуру для угольной отрасли
Путин: Россия улучшит транспортную инфраструктуру для угольной отрасли - 31.08.2025, ПРАЙМ
Путин: Россия улучшит транспортную инфраструктуру для угольной отрасли
Власти РФ будут и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику в угольной отрасли, в том числе наращивать возможности Транссиба, БАМа и других... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T09:07+0300
2025-08-31T09:07+0300
2025-08-31T09:07+0300
экономика
бизнес
рф
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_04a643c76b5aba25cb7e0f08a485268d.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Власти РФ будут и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику в угольной отрасли, в том числе наращивать возможности Транссиба, БАМа и других железных дорог, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера. В своем видеообращении Путин отметил, что государство в партнёрстве с бизнесом, управленческими командами сделает всё, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний. "Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20250828/ugol-861375280.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_c75f730f0353c59a69fd30e652502082.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, владимир путин, россия
Экономика, Бизнес, РФ, Владимир Путин, РОССИЯ
Путин: Россия улучшит транспортную инфраструктуру для угольной отрасли
Путин: РФ будет и дальше обновлять транспортную инфраструктуру для угольной отрасли
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Власти РФ будут и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику в угольной отрасли, в том числе наращивать возможности Транссиба, БАМа и других железных дорог, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера. В своем видеообращении Путин
отметил, что государство в партнёрстве с бизнесом, управленческими командами сделает всё, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний.
"Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках", - сказал Путин.
"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь