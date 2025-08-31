Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: Россия улучшит транспортную инфраструктуру для угольной отрасли - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250831/putin-861523826.html
Путин: Россия улучшит транспортную инфраструктуру для угольной отрасли
Путин: Россия улучшит транспортную инфраструктуру для угольной отрасли - 31.08.2025, ПРАЙМ
Путин: Россия улучшит транспортную инфраструктуру для угольной отрасли
Власти РФ будут и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику в угольной отрасли, в том числе наращивать возможности Транссиба, БАМа и других... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T09:07+0300
2025-08-31T09:07+0300
экономика
бизнес
рф
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_04a643c76b5aba25cb7e0f08a485268d.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Власти РФ будут и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику в угольной отрасли, в том числе наращивать возможности Транссиба, БАМа и других железных дорог, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера. В своем видеообращении Путин отметил, что государство в партнёрстве с бизнесом, управленческими командами сделает всё, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний. "Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20250828/ugol-861375280.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_c75f730f0353c59a69fd30e652502082.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, владимир путин, россия
Экономика, Бизнес, РФ, Владимир Путин, РОССИЯ
09:07 31.08.2025
 
Путин: Россия улучшит транспортную инфраструктуру для угольной отрасли

Путин: РФ будет и дальше обновлять транспортную инфраструктуру для угольной отрасли

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Власти РФ будут и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику в угольной отрасли, в том числе наращивать возможности Транссиба, БАМа и других железных дорог, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера. В своем видеообращении Путин отметил, что государство в партнёрстве с бизнесом, управленческими командами сделает всё, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний.
"Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках", - сказал Путин.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь
28 августа, 11:34
 
ЭкономикаБизнесРФВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала