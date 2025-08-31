https://1prime.ru/20250831/putin-861523940.html

Путин: власти сделают все, чтобы обеспечить развитие угольной отрасли

Путин: власти сделают все, чтобы обеспечить развитие угольной отрасли - 31.08.2025, ПРАЙМ

Путин: власти сделают все, чтобы обеспечить развитие угольной отрасли

Российское государство в партнерстве с бизнесом сделает все, чтобы обеспечить устойчивое развитие угольной отрасли, от успехов шахтеров во многом зависит... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T09:09+0300

2025-08-31T09:09+0300

2025-08-31T09:09+0300

экономика

рф

владимир путин

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/01/841300196_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_dcb3bc0c375db81c0d813897e3d87295.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российское государство в партнерстве с бизнесом сделает все, чтобы обеспечить устойчивое развитие угольной отрасли, от успехов шахтеров во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России, заявил президент РФ Владимир Путин. День шахтера отмечается в России в воскресенье. Глава государства поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником. "Государство в партнерстве с бизнесом, управленческими командами сделает все, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний", - сказал Путин в своем видеообращении. Глава государства отметил вклад работников угольной отрасли в экономическое и социальное благополучие городов и поселков России. "От ваших успехов во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России. И, конечно, экономическое и социальное благополучие городов и поселков, рост уровня и качества жизни людей", - подчеркнул Путин.

https://1prime.ru/20250831/putin-861523826.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, владимир путин, промышленность