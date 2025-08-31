Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: власти сделают все, чтобы обеспечить развитие угольной отрасли - 31.08.2025
Путин: власти сделают все, чтобы обеспечить развитие угольной отрасли
2025-08-31T09:09+0300
2025-08-31T09:09+0300
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российское государство в партнерстве с бизнесом сделает все, чтобы обеспечить устойчивое развитие угольной отрасли, от успехов шахтеров во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России, заявил президент РФ Владимир Путин. День шахтера отмечается в России в воскресенье. Глава государства поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником. "Государство в партнерстве с бизнесом, управленческими командами сделает все, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний", - сказал Путин в своем видеообращении. Глава государства отметил вклад работников угольной отрасли в экономическое и социальное благополучие городов и поселков России. "От ваших успехов во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России. И, конечно, экономическое и социальное благополучие городов и поселков, рост уровня и качества жизни людей", - подчеркнул Путин.
Экономика, РФ, Владимир Путин, Промышленность
09:09 31.08.2025
 
Путин: власти сделают все, чтобы обеспечить развитие угольной отрасли

Путин: власти сделают все, чтобы обеспечить устойчивое развитие угольной отрасли

© РИА Новости . Алексей Бабушкин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российское государство в партнерстве с бизнесом сделает все, чтобы обеспечить устойчивое развитие угольной отрасли, от успехов шахтеров во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России, заявил президент РФ Владимир Путин.
День шахтера отмечается в России в воскресенье. Глава государства поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником.
"Государство в партнерстве с бизнесом, управленческими командами сделает все, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний", - сказал Путин в своем видеообращении.
Глава государства отметил вклад работников угольной отрасли в экономическое и социальное благополучие городов и поселков России.
"От ваших успехов во многом зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России. И, конечно, экономическое и социальное благополучие городов и поселков, рост уровня и качества жизни людей", - подчеркнул Путин.
Владимир Путин
ЭкономикаРФВладимир ПутинПромышленность
 
 
