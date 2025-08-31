https://1prime.ru/20250831/putin-861531204.html

Путин и Си Цзиньпин пожали руки в знак приветствия

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием в воскресенье на площадке саммита ШОС.

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861529888_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_8381a206ce6ffe2415705c29789c2686.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием в воскресенье на площадке саммита ШОС. Путин в воскресенье прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Российского лидера председатель КНР встречал со своей супругой Пэк Лиюань. После этого состоялась церемония фотографирования. Кадры приветствия выложил в своём Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.

