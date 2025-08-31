Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин пожали руки в знак приветствия - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250831/putin-861531204.html
Путин и Си Цзиньпин пожали руки в знак приветствия
Путин и Си Цзиньпин пожали руки в знак приветствия - 31.08.2025, ПРАЙМ
Путин и Си Цзиньпин пожали руки в знак приветствия
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием в воскресенье на площадке саммита ШОС. | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T14:47+0300
2025-08-31T14:53+0300
политика
китай
си цзиньпин
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861529888_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_8381a206ce6ffe2415705c29789c2686.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием в воскресенье на площадке саммита ШОС. Путин в воскресенье прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Российского лидера председатель КНР встречал со своей супругой Пэк Лиюань. После этого состоялась церемония фотографирования. Кадры приветствия выложил в своём Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.
https://1prime.ru/20250831/putin--861530856.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861529888_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_d187c8b60f4364527ba95153058f63b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, си цзиньпин, владимир путин, шос
Политика, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС
14:47 31.08.2025 (обновлено: 14:53 31.08.2025)
 
Путин и Си Цзиньпин пожали руки в знак приветствия

Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием на площадке саммита ШОС

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСимволика саммита ШОС в Тяньцзине
Символика саммита ШОС в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием в воскресенье на площадке саммита ШОС.
Путин в воскресенье прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Российского лидера председатель КНР встречал со своей супругой Пэк Лиюань. После этого состоялась церемония фотографирования.
Кадры приветствия выложил в своём Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Китае
14:29
 
ПолитикаКИТАЙСи ЦзиньпинВладимир ПутинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала