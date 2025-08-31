https://1prime.ru/20250831/putin-861533891.html

Путин и Си Цзиньпин пообщались на ногах на саммите ШОС

Путин и Си Цзиньпин пообщались на ногах на саммите ШОС - 31.08.2025, ПРАЙМ

Путин и Си Цзиньпин пообщались на ногах на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T16:10+0300

2025-08-31T16:10+0300

2025-08-31T16:10+0300

политика

си цзиньпин

владимир путин

китай

мировая экономика

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861531870_510:627:3036:2048_1920x0_80_0_0_5ed80c003156552c4c2f9c6137f1d552.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС, передает корреспондент РИА Новости. Путин прибыл на площадку саммита ШОС, который открылся в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций от имени хозяина саммита - председателя КНР. Путин и Си Цзиньпин приветствовали друг друга рукопожатием. Российского лидера председатель КНР встречал со своей супругой Пэн Лиюань. Путин и Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС.

https://1prime.ru/20250831/tszinpin--861533586.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

си цзиньпин, владимир путин, китай, мировая экономика, шос