Путин и Си Цзиньпин пообщались на ногах на саммите ШОС
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии приветствия глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прибыл на площадку саммита ШОС, который открылся в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций от имени хозяина саммита - председателя КНР. Путин и Си Цзиньпин приветствовали друг друга рукопожатием. Российского лидера председатель КНР встречал со своей супругой Пэн Лиюань.
