Путину представят предложение о центре противодействия угрозам странам ШОС

мировая экономика

владимир путин

михаил мишустин

мид рф

шос

политика

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился представить президенту России Владимиру Путину предложение о подписании соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС, соответствующее постановление было опубликовано в воскресенье. Глава правительства одобрил представленный МИД РФ проект соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС, сообщается в документе. "Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в постановлении.

2025

