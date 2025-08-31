https://1prime.ru/20250831/putin-861534740.html
Путину представят предложение о центре противодействия угрозам странам ШОС
Путину представят предложение о центре противодействия угрозам странам ШОС - 31.08.2025, ПРАЙМ
Путину представят предложение о центре противодействия угрозам странам ШОС
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился представить президенту России Владимиру Путину предложение о подписании соглашения об Универсальном центре... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T16:51+0300
2025-08-31T16:51+0300
2025-08-31T16:51+0300
мировая экономика
владимир путин
михаил мишустин
мид рф
шос
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/83812/82/838128205_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_c38ea3948e460223403ef69010352389.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился представить президенту России Владимиру Путину предложение о подписании соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС, соответствующее постановление было опубликовано в воскресенье. Глава правительства одобрил представленный МИД РФ проект соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС, сообщается в документе. "Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в постановлении.
https://1prime.ru/20250831/tszinpin--861533586.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83812/82/838128205_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_7552c61eff4d6dcb2858bff9047040b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, владимир путин, михаил мишустин, мид рф, шос
Мировая экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, МИД РФ, ШОС, Политика
Путину представят предложение о центре противодействия угрозам странам ШОС
Путину представят предложение о соглашении о центре противодействия угрозам странам ШОС