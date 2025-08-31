Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250831/putin-861534877.html
Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты
Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты - 31.08.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты
Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, сообщил журналистам помощник президента... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T16:58+0300
2025-08-31T16:58+0300
политика
китай
россия
мировая экономика
си цзиньпин
владимир путин
юрий ушаков
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861531870_510:627:3036:2048_1920x0_80_0_0_5ed80c003156552c4c2f9c6137f1d552.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Ранее Путин и председатель КНР кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС. "Да, очень подробно наш президент, прежде всего, общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", - заявил журналистам Ушаков.
https://1prime.ru/20250831/shos--861534012.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861531870_810:613:2723:2048_1920x0_80_0_0_088375f1f73e801f6378d6c01c105969.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, россия, мировая экономика, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, шос
Политика, КИТАЙ, РОССИЯ, Мировая экономика, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ШОС
16:58 31.08.2025
 
Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты

Ушаков: Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии приветствия глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине
Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии приветствия глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии приветствия глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
Ранее Путин и председатель КНР кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС.
"Да, очень подробно наш президент, прежде всего, общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", - заявил журналистам Ушаков.
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Си Цзиньпин: ШОС несет большую ответственность за поддержание мира
16:14
 
ПолитикаКИТАЙРОССИЯМировая экономикаСи ЦзиньпинВладимир ПутинЮрий УшаковШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала