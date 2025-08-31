https://1prime.ru/20250831/putin-861534877.html
Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты
2025-08-31T16:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861531870_510:627:3036:2048_1920x0_80_0_0_5ed80c003156552c4c2f9c6137f1d552.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Ранее Путин и председатель КНР кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС. "Да, очень подробно наш президент, прежде всего, общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", - заявил журналистам Ушаков.
