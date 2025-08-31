https://1prime.ru/20250831/putin-861535897.html

Песков рассказал о встречах Путина, запланированных на 1 сентября

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 1 сентября может провести дополнительные двусторонние встречи с различными лидерами государств и правительств, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Условились о дополнительных двусторонних встречах с разными главами государств и правительств, которые состоятся завтра, мы вас будем информировать", - сказал Песков журналистам.

