Путин отметил развитие отношений России и Узбекистана
ТАШКЕНТ, 31 авг - ПРАЙМ. Отношения России и Узбекистана развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву в связи с 34-ой годовщиной независимости республики. День Независимости в Узбекистане отмечают 1 сентября. "Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Налажена эффективная координация усилий в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте узбекистанского президента. Президент России отметил, что Узбекистан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах, пользуется растущим авторитетом на мировой арене и вносит конструктивный вклад в решение многих важных вопросов региональной и международной повестки дня. "Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии", - добавил президент России. Путин также пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а жителям Узбекистана - благополучия и процветания.
