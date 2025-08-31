https://1prime.ru/20250831/radiosudnogodnya-861539309.html
"Радиостанция Судного дня" передала два новых сигнала
"Радиостанция Судного дня" передала два новых сигнала - 31.08.2025
"Радиостанция Судного дня" передала два новых сигнала
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала на фоне начала мероприятий саммита Шанхайской организации | 31.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала на фоне начала мероприятий саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В эфире радиостанции 31 августа в 15.51 по Москве прозвучало слово "Афонодек", а в 17.30 - слово "Аннамит". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой". Ранее Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В воскресенье в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита ШОС. Официальные мероприятия саммита запланированы на понедельник, 1 сентября.
