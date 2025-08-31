Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Радиостанция Судного дня" передала два новых сигнала - 31.08.2025
"Радиостанция Судного дня" передала два новых сигнала
"Радиостанция Судного дня" передала два новых сигнала - 31.08.2025, ПРАЙМ
"Радиостанция Судного дня" передала два новых сигнала
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала на фоне начала мероприятий саммита Шанхайской организации | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T19:32+0300
2025-08-31T19:32+0300
общество
китай
москва
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861531826_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_f209eb79dbfe4bab3e9c939c8ca94dc9.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала на фоне начала мероприятий саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В эфире радиостанции 31 августа в 15.51 по Москве прозвучало слово "Афонодек", а в 17.30 - слово "Аннамит". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой". Ранее Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В воскресенье в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита ШОС. Официальные мероприятия саммита запланированы на понедельник, 1 сентября.
китай
москва
"Радиостанция Судного дня" передала два новых сигнала

"Радио Судного дня" передало два новых сообщения на фоне саммита ШОС

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала на фоне начала мероприятий саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
В эфире радиостанции 31 августа в 15.51 по Москве прозвучало слово "Афонодек", а в 17.30 - слово "Аннамит".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Ранее Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В воскресенье в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита ШОС. Официальные мероприятия саммита запланированы на понедельник, 1 сентября.
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС
