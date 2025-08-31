https://1prime.ru/20250831/reys--861529026.html
Рейс из Владивостока в Камрань задержали из-за позднего прибытия самолета
2025-08-31T12:49+0300
экономика
владивосток
вьетнам
россия
бизнес
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - ПРАЙМ. Рейс во вьетнамский город Камрань задержали во Владивостоке на 11 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщает в своём Тelegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в связи с поздним прибытием судна задержан вылет рейса Владивосток - Ханой - Камрань, запланированный сегодня на 09.40 (02.40 мск)... Отправления ожидают 220 пассажиров", - говорится в сообщении. Предварительное время вылета 31 августа в 20.25 (13.25 мск), Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, уточняет надзорное ведомство. В середине июня международный аэропорт Владивостока сообщал об открытии прямого рейса до вьетнамского города Камрань. Уточнялось, что авиакомпания Vietjet Air в сотрудничестве с Anex Vietnam будет официально выполнять маршрут Камрань – Владивосток - Камрань два раза в неделю в четверг и воскресенье, с короткой техпосадкой 30 минут в аэропорту Нойбай (Ханой, Вьетнам).
владивосток
вьетнам
