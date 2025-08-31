https://1prime.ru/20250831/reysy-861527540.html

В аэропорту Сочи прокомментировали задержки рейсов

СОЧИ, 31 авг - ПРАЙМ. Восемь рейсов задержаны в аэропорту Сочи (более двух часов), это связано с производственными причинами у авиакомпаний, аэропорт продолжает работу в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской авиагавани. "Аэропорт Сочи и все службы работают в штатном режиме. Количество задержанных рейсов (более 2 часов): 8 рейсов и в текущий момент они связаны с производственными причинами у авиакомпаний", - говорится в сообщении. По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (более двух часов) рейсы на вылет из Сочи по направлению в Новосибирск, Москву, Анталью (Турция), Ереван (Армения), Батуми (Грузия). Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Москвы, Новосибирска, Тбилиси (Грузия), Еревана (Армения), Антальи (Турция) и Батуми (Грузия). Менеджеры по гостеприимному сервису в общей и чистой зонах аэровокзала оказывают помощь пассажирам задержанных рейсов в случае возникновения вопросов, подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

