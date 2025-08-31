https://1prime.ru/20250831/rossija-861518329.html

Межгосударственные отношения России и Китая

Межгосударственные отношения России и Китая - 31.08.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Китая

Президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Китай 31 августа – 3 сентября. | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T01:27+0300

2025-08-31T01:27+0300

2025-08-31T01:27+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

кнр

пекин

владимир путин

си цзиньпин

ван и

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861518329.jpg?1756592874

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Китай 31 августа – 3 сентября. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Китая. Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях. Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза. Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года. Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как "отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху". Осуществляются интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз. Президент России Владимир Путин более 20 раз посещал Китай с визитами и для участия в международных мероприятиях. Он посещал Китай чаще, чем любой другой мировой лидер. Председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию с визитами одиннадцать раз – больше, чем любую другую страну. 20-22 марта 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. Это была первая международная поездка руководителя Китая после переизбрания на третий срок. В рамках государственного визита Си Цзиньпина в Россию был подписан пакет документов, в частности Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и Совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. 17-18 октября 2023 года президент России Владимир Путин посетил Китай с рабочим визитом. Он принял участие в III Международном форуме "Один пояс, один путь", выступив на церемонии его открытия. В Пекине состоялись переговоры Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 16-17 мая 2024 года президент России Владимир Путин посетил Китай с двухдневным государственным визитом. Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса. 16 мая в Доме народных собраний в Пекине состоялась беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. Затем российско-китайские консультации продолжились в расширенном составе. Обсуждались различные вопросы двустороннего взаимодействия, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, в присутствии глав двух государств был подписан пакет документов. В тот же день Владимир Путин встретился с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном. Также президент России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь и совместно с Си Цзиньпином выступил на торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и открытия годов культуры России и Китая. 17 мая Владимир Путин вместе с заместителем председателя КНР Хань Чжэном принял участие в церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, после которой состоялась беседа президента России с заместителем председателя Китайской Народной Республики. В ходе государственного визита в Китай Владимир Путин посетил Харбинский политехнический университет и провел встречу с китайскими и российскими студентами и преподавателями вуза и возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая. 3 июля 2024 года очередная рабочая встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином состоялась "на полях" саммита ШОС в Астане. 4 сентября 2024 года президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном "на полях" Восточного экономического форума. Хань Чжэн также принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). 12 сентября 2024 года президент России Владимир Путин встретился с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел Китая Ван И. С российской стороны во встрече также принял участие секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. Переговоры прошли в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. 22-24 октября председатель КНР Си Цзиньпин посетил Казань для участия в саммите лидеров стран БРИКС. На полях саммита состоялась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 21 января 2025 года Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. 7-10 мая 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с официальным визитом. 8 мая в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Переговоры начались с беседы лидеров в узком составе и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций. 9 мая лидер КНР присутствовал на военном параде в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 20 июня 2025 года президент России Владимир Путин провел беседу с членом постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, заместителем премьера Государственного совета Китая Дин Сюэсяном. Встреча прошла "на полях" Петербургского международного экономического форума. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил КНР с официальным визитом 23-24 мая 2023 года. Это был первый визит Михаила Мишустина в Китай в качестве председателя правительства Российской Федерации. Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе визита в Китай Михаил Мишустин принял участие в работе Российско-Китайского бизнес-форума, а также посетил Университет Цинхуа в Пекине. С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая. Очередная 29-я встреча состоялась 21 августа 2024 года в рамках официального визита премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Россию. В ходе визита премьер Госсовета Китая Ли Цян был принят президентом России Владимиром Путиным. Успешно функционируют возглавляемые вице-премьерами пять межправительственных комиссий, несколько десятков межведомственных подкомиссий и рабочих групп. Поддерживается активный контакт на уровне глав внешнеполитических ведомств. 20 февраля 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился c министром иностранных дел Китая Ван И в Йоханнесбурге "на полях" СМИД "Группы двадцати". 31 марта – 1 апреля 2025 года министр иностранных дел КНР Ван И посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого он был принят президентом России Владимиром Путиным. С российской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с китайской стороны – чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и помощник министра иностранных дел Лю Бинь. Состоялась также двустороння встреча Сергея Лаврова и Ван И. 28 апреля 2025 года Сергей Лавров и Ван И провели очередную рабочую встречу "на полях" СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 10 июля 2025 года главы внешнеполитических ведомств России и КНР провели встречу в Куала-Лумпуре (Малайзия) "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН. 13-15 июля 2025 года глава МИД России Сергей Лавров посетил Пекин, где принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Состоялись переговоры с главой МИД КНР Ван И. Сергей Лавров также был принят председателем КНР Си Цзиньпином. Действует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы. 9-13 июля 2024 года Россию с официальным визитом посетил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Чжао Лэцзи принял участие в заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству и в Парламентском форуме БРИКС, который прошел в Санкт-Петербурге. Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 11 июля 2024 года "на полях" Парламентского форума БРИКС состоялась встреча президента России Владимира Путина с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. 29 июля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи "на полях" Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве (Швейцария). 25-26 августа 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации посетил Китай с официальным визитом. 25 августа состоялась встреча Вячеслава Володина с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. 26 августа Вячеслав Володин во главе делегации Госдумы прибыл в Чанчунь, где возложил венок к памятнику советским летчикам, сражавшимся за свободу Китая, а также встретился с руководством провинции Цзилинь – региона, имеющего протяженную границу с Приморским краем. В ходе визита в Пекин Вячеслава Володина также был принят председателем КНР Си Цзиньпином. На регулярной основе организуются консультации по стратегической безопасности – 12 ноября 2024 года в Пекине состоялся их 19-й раунд. Россия и Китай продуктивно взаимодействуют на различных многосторонних площадках, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, "Группе двадцати", ШОС, БРИКС, АТЭС и в других форматах. Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах. Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань. С самого начала украинского конфликта Китай занял сбалансированную позицию, высказался за скорейшее достижение мирного урегулирования. При этом официальные представители КНР неоднократно публично заявляли о понимании истинных первопричин конфликта, указывая на деструктивную роль США и их сателлитов в разжигании этого конфликта, призывали к учету интересов в области безопасности всех вовлеченных сторон. Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. В феврале 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем – 250 миллиардов долларов в год. По итогам 2023 года товарооборот Китая и России достиг 227,8 миллиарда долларов. По оценкам китайской стороны, он составил 240,1 миллиарда долларов. По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. По данным таможни, Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 115,499 миллиарда долларов, рост по сравнению с 2023 годом составил 4,1%, а поставки из РФ в КНР остались на уровне 2023 года, составив 129,32 миллиарда долларов. По данным главного таможенного управления КНР, в январе-июле 2025 года товарооборот между Россией и Китаем сократился на 8,1% в годовом выражении до 125,8 миллиарда долларов. При этом экспорт из Китая в Россию уменьшился на 8,5% до 56,23 миллиарда долларов, а экспорт из России в Китай – на 7,7% до 69,57 миллиарда долларов. Китай в течение последних 13 лет занимает позицию главного делового партнера РФ, а Россия среди внешнеторговых контрагентов КНР занимает пятое место. За последние 10 лет Россия поднялась с 13 на 8 место по поставкам продукции АПК в Китай. Объем поставок в деньгах вырос более чем в пять раз. В 2023 году торговый оборот сельскохозяйственных товаров между Китаем и Россией достиг рекордных 11,4 млрд долларов, что на 33% превышает аналогичный показатель за 2022 год. По итогам 2024 года товарооборот сельскохозяйственной продукции между РФ и Китаем составил 9 миллиардов долларов, из них шесть миллиардов долларов – российский экспорт. Китайские аграрные предприятия активно инвестируют в российское сельское хозяйство. Компании из КНР участвуют в 255 таких проектах с объемом инвестиций более 11 миллиардов долларов. Страны сотрудничают в таких сферах как производство сои, кукурузы и других культур, выращивание овощей в теплицах, животноводство и птицеводство. В настоящее время более 90% двусторонних расчетов переведено в национальные валюты. Китай входит в число крупнейших инвесторов в российскую экономику. Накопленные прямые китайские инвестиции в Россию на начало 2020 года по российским данным составили 3,7 миллиарда долларов, а по оценкам китайской стороны – 12,8 миллиарда долларов. Осуществляются или готовятся к реализации около 90 приоритетных российско-китайских проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов в таких областях, как промышленное производство, транспорт, логистика, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Россия является одним из крупнейших экспортером топлива на китайский рынок. Первые трубопроводные поставки газа в Китай – по газопроводу "Сила Сибири" – начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году они выросли в два с половиной раза – до 10,4 миллиарда кубометров. Стороны рассчитывают к 2025 году выйти на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров. По итогам 2024 года экспорт газа в Китай по МГП Сила Сибири-1 составил порядка 31 миллиарда кубометров. В начале февраля 2022 года "Газпром" подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) второй долгосрочный контракт – на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок, согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири - 2" и его продолжения через Монголию – газопровода "Союз Восток" – экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год. 6 сентября 2022 года "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран – рублях и юанях. Россия является лидером среди поставщиков нефти в Китай. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов. В 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке. За последние пять лет товарооборот Дальнего Востока с КНР удвоился и составил 1,7 триллиона рублей в 2024 году. На территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток с участием китайского капитала реализуется 65 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1 триллион рублей. Проекты с участием китайских компаний в общем объеме инвестиций на Дальнем Востоке составляют 10%. В ряде крупных проектов китайские компании являются технологическими партнерами, выполняют работу по строительству новых предприятий, участвуют в пусковых работах. Российская сторона пригласила китайских партнеров к дальнейшему развитию Северного морского пути. В 2024 году количество рейсов, выполняемых китайскими компаниями в акватории СМП, увеличилось в 2 раза и составило 14 рейсов. Москва и Пекин сотрудничают в атомной отрасли. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600. В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. 19 мая 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае – на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Ввод новых блоков Тяньваньской АЭС в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы, АЭС "Сюйдапу" – на 2027-2028 годы. Особое значение во всем комплексе двусторонних отношений имеет тесное взаимодействие России и Китая в военной сфере. На регулярной основе проводятся совместные командно-штабные, военно-морские, военно-воздушные и антитеррористические учения. Важным компонентом являются совместные воздушные и морские патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и акватории Индийского океана. Сотрудничество двух стран в военной и военно-технической сферах не направлено против третьих стран и осуществляется исключительно в соответствии с нормами и принципами международного права. Первостепенное внимание уделяется уходу за российскими и советскими воинскими захоронениями, расположенными в Китае. На территории КНР находится 83 воинских мемориальных объекта, из которых 59 воинских захоронений и 24 памятника. Практическую работу по уходу за ними и их содержанию осуществляет Представительство Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Китае. Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества. Флагманом двустороннего сотрудничества в образовательной сфере выступает Совместный университет, созданный в Шэньчжэне на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института. В нем обучаются свыше 2,5 тысяч студентов. На его площадке открыт комплекс научных центров и лабораторий, в том числе по изучению русского языка и тестированию на его знание как иностранного. В 2006 году была начата традиция проведения перекрестных годов. Были организованы национальные Годы России и Китая. Затем состоялись Годы русского и китайского языков, Годы молодежных обменов, Годы туризма и др. По решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2024-2025 годы объявлены Годами культуры России и Китая. В рамках Годов культуры России – Китая запланировано более 230 мероприятий по всем направлениям культуры: музыкальное и театральное искусство, музейные обмены, библиотечное дело, кинематография, творческое образование и креативные индустрии. Культурные акции пройдут в 51 городе Китая и 38 городах России. Торжественная церемония открытия Годов культуры России и Китая прошла 16 мая 2024 года в Пекине. Российский экспортный центр в 2024 году организовал три фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. В преддверии китайского Нового года первая ярмарка прошла в крупнейших городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин. Второе мероприятие состоялось в мае в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян. Третья ярмарка прошла в ноябре в столице провинции Сычуань - городе Чэнду. В 2025 году фестиваль "Сделано в России прошел в Шэньяне, Харбине, и в Пекине. Осуществляется сотрудничество в области туризма. В 2019 году Россию посетили 1,8 миллиона граждан Китая. Китай посетили 2,3 миллиона россиян. Однако пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб туристическому сектору. С 6 февраля 2023 года Китай возобновил выездной туризм в Россию. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса. Общий туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил порядка 1,2 миллиона человек. По итогам 2024 года Россию посетили 848 тысяч китайских туристов. 10 августа 2024 года прошла церемония запуска первого рейса туристического и экскурсионного железнодорожного состава "Чанлюйхао". Как уточнили в российском генконсульстве, "Чанлюйхао" – маршрут международного пассажирского поезда, который планируется реализовывать в три этапа: первый – вдоль реки Туманная на территории КНР, второй – Хуньчунь-Владивосток, третий – Хуньчунь-Владивосток-Москва.

китай

кнр

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, кнр, пекин, владимир путин, си цзиньпин, ван и, совет федерации, госдума, шос, газопровод "сила сибири"