Россия поставила Южной Корее алюминия на рекордные 745 миллионов долларов
2025-08-31T07:17+0300
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев текущего года поставила Южной Корее алюминия на рекордные 745,7 миллиона долларов, став главным его поставщиком на местный рынок, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни. Южнокорейский бизнес в январе-июле приобрел 275 тысяч тонн российского алюминия на 745,7 миллиона долларов. В физическом выражении закупки выросли за год в 1,5 раза, а в денежном - в 1,7 раза. Россия в этом году стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею после того, как нарастила долю до 29,4% с 19,3% за аналогичный период прошлого года. Австралия опустилась на вторую строчку, сократив присутствие на местном рынке до 21,7% с 27,6%. Индия же продолжает замыкать тройку с долей в 12,5% (15,2% годом ранее). Также небольшое сокращение зафиксировала Малайзия, которая стала занимать в этом году 7,2% от поставок в Южную Корею (годом ранее - 8,7%). ОАЭ при этом, наоборот, немного нарастили свое присутствие - до 6,3% от импорта с прошлогодних 5,7%.
