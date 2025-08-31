https://1prime.ru/20250831/rossija-861521453.html

Россия поставила Южной Корее алюминия на рекордные 745 миллионов долларов

2025-08-31T07:17+0300

2025-08-31T07:17+0300

2025-08-31T07:59+0300

экономика

промышленность

россия

южная корея

австралия

индия

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев текущего года поставила Южной Корее алюминия на рекордные 745,7 миллиона долларов, став главным его поставщиком на местный рынок, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни. Южнокорейский бизнес в январе-июле приобрел 275 тысяч тонн российского алюминия на 745,7 миллиона долларов. В физическом выражении закупки выросли за год в 1,5 раза, а в денежном - в 1,7 раза. Россия в этом году стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею после того, как нарастила долю до 29,4% с 19,3% за аналогичный период прошлого года. Австралия опустилась на вторую строчку, сократив присутствие на местном рынке до 21,7% с 27,6%. Индия же продолжает замыкать тройку с долей в 12,5% (15,2% годом ранее). Также небольшое сокращение зафиксировала Малайзия, которая стала занимать в этом году 7,2% от поставок в Южную Корею (годом ранее - 8,7%). ОАЭ при этом, наоборот, немного нарастили свое присутствие - до 6,3% от импорта с прошлогодних 5,7%.

