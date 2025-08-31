Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250831/rossijane-861520726.html
Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов
Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов - 31.08.2025, ПРАЙМ
Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов
Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных организаций через личный кабинет на сайте мобильного... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T05:31+0300
2025-08-31T05:31+0300
технологии
общество
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861520726.jpg?1756607501
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных организаций через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении, такая мера предусмотрена законом о защите граждан от мошенников. Кроме того, с 1 сентября бизнес-звонки должны маркироваться: все операторы связи РФ, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов. Так, при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита. С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала "Госуслуг" больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону. Правительство также подготовило второй пакет мер против мошенников, включающий в себя порядка 20 инициатив о защите граждан в цифровой среде, которые предполагают в том числе уголовную и административную ответственность для злоумышленников. Текущая версия этого документа опубликована для общественного обсуждения.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , бизнес, рф
Технологии, Общество , Бизнес, РФ
05:31 31.08.2025
 
Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов

Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных организаций через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении, такая мера предусмотрена законом о защите граждан от мошенников.
Кроме того, с 1 сентября бизнес-звонки должны маркироваться: все операторы связи РФ, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов.
Так, при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.
С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала "Госуслуг" больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону.
Правительство также подготовило второй пакет мер против мошенников, включающий в себя порядка 20 инициатив о защите граждан в цифровой среде, которые предполагают в том числе уголовную и административную ответственность для злоумышленников. Текущая версия этого документа опубликована для общественного обсуждения.
 
ТехнологииОбществоБизнесРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала