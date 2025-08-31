https://1prime.ru/20250831/rossijane-861520726.html

Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов

Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов - 31.08.2025, ПРАЙМ

Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов

Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных организаций через личный кабинет на сайте мобильного... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T05:31+0300

2025-08-31T05:31+0300

2025-08-31T05:31+0300

технологии

общество

бизнес

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861520726.jpg?1756607501

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября могут отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных организаций через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении, такая мера предусмотрена законом о защите граждан от мошенников. Кроме того, с 1 сентября бизнес-звонки должны маркироваться: все операторы связи РФ, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов. Так, при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита. С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала "Госуслуг" больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону. Правительство также подготовило второй пакет мер против мошенников, включающий в себя порядка 20 инициатив о защите граждан в цифровой среде, которые предполагают в том числе уголовную и административную ответственность для злоумышленников. Текущая версия этого документа опубликована для общественного обсуждения.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , бизнес, рф