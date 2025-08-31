Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют в мире

https://1prime.ru/20250831/rubl-861521989.html

2025-08-31T08:09+0300

экономика

рубль

рынок

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Рубль в конце этого лета вновь оказался одной из самых недооцененных валют в мире - его курс должен составлять 24,5 рубля за доллар, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости составило рейтинг крупнейших мировых экономик по стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Согласно данным, самый дешевый такой "обед" - в России, а самый дорогой - в Израиле. На основе этих данных агентство рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США. Так, согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) в 3,3 раза ниже текущего курса и составляет 24,5 рубля за один доллар. Практически аналогичная ситуация наблюдалась год назад, в августе 2024 года - тогда курс рубля по паритету покупательной способности был в 3,4 раза ниже - около 27 рублей за один доллар. Первую строчку с Россией делит Индонезия - и там курс, рассчитанный по ППС, оказался в 3,3 раза ниже текущего. Второе место с чуть более скромной цифрой занимает Индия - 3,2 раза, а третье делят между собой Филиппины, Иран и Вьетнам - там разница составляет 2,7 раза. При этом анализ соотношения курсов выявил целый ряд стран, в котором текущее значение соответствует рассчитанному по паритету. Это шведская крона, аргентинское песо, его "собрат" в Уругвае - уругвайское песо, а также евро (для подсчета значений которого использовалась ситуация в Германии, Франции и Италии). В то же время самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал израильский шекель - его курс оказался завышен на 48%. В число переоцененных валют, помимо шекеля, также вошли датская и норвежская кроны: их курсы, рассчитанные по ППС, оказались выше текущего на 30% и 24%, соответственно.

