https://1prime.ru/20250831/sahalin-861518004.html
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин учится на бетонщика
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин учится на бетонщика - 31.08.2025, ПРАЙМ
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин учится на бетонщика
Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет за взяточничество, в колонии учится на бетонщика, сказано в судебных документах, которые... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T01:24+0300
2025-08-31T01:24+0300
2025-08-31T01:24+0300
бизнес
экономика
общество
хабаровский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861518004.jpg?1756592691
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет за взяточничество, в колонии учится на бетонщика, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Обучается в профессиональном училище при исправительной колонии с целью получения дополнительной рабочей специальности – бетонщик", - сказано в материалах дела.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , хабаровский край
Бизнес, Экономика, Общество , Хабаровский край
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин учится на бетонщика
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин в колонии учится на бетонщика
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет за взяточничество, в колонии учится на бетонщика, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Обучается в профессиональном училище при исправительной колонии с целью получения дополнительной рабочей специальности – бетонщик", - сказано в материалах дела.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.