https://1prime.ru/20250831/sahalin-861520432.html

Экс-губернатор Сахалина помогает ремонтировать колонию

Экс-губернатор Сахалина помогает ремонтировать колонию - 31.08.2025, ПРАЙМ

Экс-губернатор Сахалина помогает ремонтировать колонию

Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, помогает ремонтировать колонию, в которой сидит,... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T05:01+0300

2025-08-31T05:01+0300

2025-08-31T05:01+0300

общество

россия

экономика

хабаровский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861520432.jpg?1756605688

МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, помогает ремонтировать колонию, в которой сидит, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Хорошавин ... проявлял инициативу по ремонту жилых помещений отряда, принял участие в частичном благоустройстве памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне ... принимал участие в ремонте комнат для свиданий ИК-13", - сказано в документе. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, хабаровский край