Сбербанк допускает устойчивый рост кредитования юрлиц во втором полугодии

Сбербанк допускает устойчивый рост кредитования юрлиц в РФ во втором полугодии
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Если тренд на смягчение денежно-кредитной политики в России продолжится, то во втором полугодии корпоративное кредитование по рынку может перейти от стагнации к устойчивому росту, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.
Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
"Если тренд на смягчение денежно-кредитной политики продолжится, кредитование автоматически станет доступным для бизнеса, а рынок покажет восстановление. А в этом случае во втором полугодии корпоративное кредитование может перейти от стагнации к устойчивому росту", - сказал он.
Попов отметил, что с начала года корпоративный кредитный портфель банков в России по данным на 1 августа вырос на 1% . "Рынок корпоративного кредитования продолжает расти, но темпы драматично замедлились", - подчеркнул топ-менеджер.
По его мнению, эта динамика объясняется высокой ключевой ставкой и тем, что в прошлом году компании в силу геополитической турбулентности активно замещали внешний долг внутренними заимствованиями, в том числе банковскими кредитами.
