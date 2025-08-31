https://1prime.ru/20250831/sberbank--861526209.html

Сбербанк допускает устойчивый рост кредитования юрлиц во втором полугодии

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Если тренд на смягчение денежно-кредитной политики в России продолжится, то во втором полугодии корпоративное кредитование по рынку может перейти от стагнации к устойчивому росту, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума. Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. "Если тренд на смягчение денежно-кредитной политики продолжится, кредитование автоматически станет доступным для бизнеса, а рынок покажет восстановление. А в этом случае во втором полугодии корпоративное кредитование может перейти от стагнации к устойчивому росту", - сказал он. Попов отметил, что с начала года корпоративный кредитный портфель банков в России по данным на 1 августа вырос на 1% . "Рынок корпоративного кредитования продолжает расти, но темпы драматично замедлились", - подчеркнул топ-менеджер. По его мнению, эта динамика объясняется высокой ключевой ставкой и тем, что в прошлом году компании в силу геополитической турбулентности активно замещали внешний долг внутренними заимствованиями, в том числе банковскими кредитами. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

