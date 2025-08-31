https://1prime.ru/20250831/servisy-861520573.html

Сервисы онлайн-бронирования не смогут размещать предложения отелей

2025-08-31T05:16+0300

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российские сервисы онлайн-бронирования с 1 сентября не смогут размещать предложения отелей, баз отдыха, кемпингов и санаториев, не прошедших процедуру классификации по новым правилам, рассказали РИА Недвижимость представители сервисов. В России с начала 2025 года изменились правила классификации средств размещения. Процедура проходит в два этапа - в рамках первого нужно провести самостоятельную оценку и внести информацию о себе на сайте Росаккредитации. Второй этап нужен для тех, кто претендует на получение "звезд", и в этом случае бизнес привлекает специальные организации по классификации. Гостиницы, которые уже имели "звезды" до 1 января, автоматически перенесены в реестр и должны только выполнить самооценку. На 28 августа, по данным Росаккредитации, самооценку прошли 21 тысяча средств размещения (три четверти всех объектов). Как пояснили в пресс-службе Росаккредитации, сайты-турагрегаторы с 1 сентября обязаны указывать ссылку на запись отеля или иного средства размещения в едином реестре с информацией о нем. Как добавил представитель портала Ostrovok, законодательство предусматривает, что не прошедшие процедуру самооценки объекты не смогут продолжать продажи на сервисах бронирования. Пресс-службы сервисов "Яндекс.Путешествия" и "Твил" также это подтвердили. "По закону с 1 сентября все площадки онлайн-бронирования будут обязаны следить за актуальностью статуса реестровой записи объекта и приостанавливать доступ к неаккредитованным средствам размещения. С этой даты мы будем вынуждены закрыть продажу отельных объектов, подлежащих аккредитации, но не имеющих актуальный, действующий номер реестровой записи", - объяснила директор по B2B сервиса "Суточно.ру" Александра Наумова. Она добавила, что у большинства гостиниц и прочих средств размещения на сервисы онлайн-бронирования приходится до 50% всех заказов. Поэтому те, кто не пройдут процедуру самооценки, потеряют значимую часть рынка сбыта.

