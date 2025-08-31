Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу - 31.08.2025
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу
2025-08-31T18:31+0300
2025-08-31T18:31+0300
происшествия
россия
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил в воскресенье департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение (в Севастополе - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала департамента в 18.09 мск. Рейд закрыт, уточнили в ведомстве. Причины приостановки работы не уточняются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
севастополь
18:31 31.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил в воскресенье департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение (в Севастополе - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала департамента в 18.09 мск.
Рейд закрыт, уточнили в ведомстве.
Причины приостановки работы не уточняются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
