В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу

севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил в воскресенье департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение (в Севастополе - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала департамента в 18.09 мск. Рейд закрыт, уточнили в ведомстве. Причины приостановки работы не уточняются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

