В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил в воскресенье департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение (в Севастополе - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала департамента в 18.09 мск. Рейд закрыт, уточнили в ведомстве. Причины приостановки работы не уточняются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил в воскресенье департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение (в Севастополе
- ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала департамента в 18.09 мск.
Рейд закрыт, уточнили в ведомстве.
Причины приостановки работы не уточняются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
