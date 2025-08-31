https://1prime.ru/20250831/shos-861524907.html

Китай поддерживает вступление Армении в ШОС, заявил Си Цзиньпин

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – ПРАЙМ. Китай выступает в поддержку вступления Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном. "Китай поддерживает вступление Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества и готов работать с Арменией для реализации подлинной многосторонности и совместного содействия построению Сообщества единой судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он добавил, что стороны должны укреплять взаимосвязанность, содействовать обменам в области образования, науки и технологий, культуры и туризма. Пашинян прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

