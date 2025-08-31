Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай поддерживает вступление Армении в ШОС, заявил Си Цзиньпин - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250831/shos-861524907.html
Китай поддерживает вступление Армении в ШОС, заявил Си Цзиньпин
Китай поддерживает вступление Армении в ШОС, заявил Си Цзиньпин - 31.08.2025, ПРАЙМ
Китай поддерживает вступление Армении в ШОС, заявил Си Цзиньпин
Китай выступает в поддержку вступления Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьером | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T09:56+0300
2025-08-31T09:56+0300
экономика
мировая экономика
армения
китай
пекин
никол пашинян
си цзиньпин
шос
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376705_0:145:2944:1801_1920x0_80_0_0_0d66c7ec6a8affbcf2cbe8ed1dece99c.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – ПРАЙМ. Китай выступает в поддержку вступления Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном. "Китай поддерживает вступление Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества и готов работать с Арменией для реализации подлинной многосторонности и совместного содействия построению Сообщества единой судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он добавил, что стороны должны укреплять взаимосвязанность, содействовать обменам в области образования, науки и технологий, культуры и туризма. Пашинян прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://1prime.ru/20250831/lukashenko-861523326.html
армения
китай
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376705_176:0:2769:1945_1920x0_80_0_0_9bfcf90e76a82f1ee38b2542ef0a0eb4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, армения, китай, пекин, никол пашинян, си цзиньпин, шос, мид
Экономика, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, КИТАЙ, Пекин, Никол Пашинян, Си Цзиньпин, ШОС, МИД
09:56 31.08.2025
 
Китай поддерживает вступление Армении в ШОС, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: КНР выступает в поддержку вступления Армении в ШОС

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – ПРАЙМ. Китай выступает в поддержку вступления Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.
"Китай поддерживает вступление Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества и готов работать с Арменией для реализации подлинной многосторонности и совместного содействия построению Сообщества единой судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Он добавил, что стороны должны укреплять взаимосвязанность, содействовать обменам в области образования, науки и технологий, культуры и туризма.
Пашинян прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине.
В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
ШОС становится игроком глобального уровня, заявил Лукашенко
08:55
 
ЭкономикаМировая экономикаАРМЕНИЯКИТАЙПекинНикол ПашинянСи ЦзиньпинШОСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала