Путин поговорил с Токаевым в ходе приема для гостей саммита ШОС

Путин поговорил с Токаевым в ходе приема для гостей саммита ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приёма для гостей саммита ШОС в китайском Тяньцзине имел возможность поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Он (ред. - президент России Владимир Путин) сидел (ред. - на приеме) также рядом с президентом Казахстана, тоже имели возможность переговорить", - сказал Песков журналистам.

