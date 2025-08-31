Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поговорил с Токаевым в ходе приема для гостей саммита ШОС - 31.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Путин поговорил с Токаевым в ходе приема для гостей саммита ШОС
Путин поговорил с Токаевым в ходе приема для гостей саммита ШОС
2025-08-31T18:06+0300
2025-08-31T18:06+0300
политика
общество
россия
казахстан
владимир путин
дмитрий песков
касым-жомарт токаев
шос
саммит шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приёма для гостей саммита ШОС в китайском Тяньцзине имел возможность поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Он (ред. - президент России Владимир Путин) сидел (ред. - на приеме) также рядом с президентом Казахстана, тоже имели возможность переговорить", - сказал Песков журналистам.
18:06 31.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025
Саммит ШОС -2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приёма для гостей саммита ШОС в китайском Тяньцзине имел возможность поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Он (ред. - президент России Владимир Путин) сидел (ред. - на приеме) также рядом с президентом Казахстана, тоже имели возможность переговорить", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии приветствия глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Песков рассказал о встречах Путина, запланированных на 1 сентября
17:47
 
