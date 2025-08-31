Моди и Си Цзиньпин обсудили экономические отношения Индии и Китая
Мисри сообщил, что Моди и Си Цзиньпин обсудили продвижение экономических отношений
© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества обсудили продвижение экономических отношений двух стран в контексте тарифов США, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября.
"Два лидера обсудили международную экономическую ситуацию. Они признали проблемы, возникающие в результате происходящего вокруг нас. Основное внимание в ходе обсуждения по-прежнему уделялось двусторонним отношениям. Конечно, они признают, что происходит на международной арене и какие проблемы это создаёт, но они пытались понять, как использовать это для укрепления взаимопонимания между собой и как продвинуть вперёд экономические и торговые отношения между Индией и Китаем, несмотря на эти меняющиеся вызовы", - сказал высокопоставленный индийский дипломат в ходе брифинга, отвечая на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров новые тарифы со стороны США.
Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25% вступила в силу в конце августа, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
В свою очередь, Китай и США находятся в состоянии фактически торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех китайских товаров. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
В конце июля Китай и США провели переговоры по торгово-экономическим вопросам в Стокгольме. Переговоры в шведской столице стали третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира.