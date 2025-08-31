Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Моди и Си Цзиньпин обсудили экономические отношения Индии и Китая - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250831/shos-861536269.html
Моди и Си Цзиньпин обсудили экономические отношения Индии и Китая
Моди и Си Цзиньпин обсудили экономические отношения Индии и Китая - 31.08.2025, ПРАЙМ
Моди и Си Цзиньпин обсудили экономические отношения Индии и Китая
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества обсудили... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T18:13+0300
2025-08-31T18:13+0300
экономика
мировая экономика
китай
индия
нарендра моди
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества обсудили продвижение экономических отношений двух стран в контексте тарифов США, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. "Два лидера обсудили международную экономическую ситуацию. Они признали проблемы, возникающие в результате происходящего вокруг нас. Основное внимание в ходе обсуждения по-прежнему уделялось двусторонним отношениям. Конечно, они признают, что происходит на международной арене и какие проблемы это создаёт, но они пытались понять, как использовать это для укрепления взаимопонимания между собой и как продвинуть вперёд экономические и торговые отношения между Индией и Китаем, несмотря на эти меняющиеся вызовы", - сказал высокопоставленный индийский дипломат в ходе брифинга, отвечая на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров новые тарифы со стороны США. Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25% вступила в силу в конце августа, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. В свою очередь, Китай и США находятся в состоянии фактически торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех китайских товаров. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В конце июля Китай и США провели переговоры по торгово-экономическим вопросам в Стокгольме. Переговоры в шведской столице стали третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира.
https://1prime.ru/20250831/putin-861534877.html
https://1prime.ru/20250831/tszinpin--861533586.html
китай
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, индия, нарендра моди, си цзиньпин, шос
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, ШОС
18:13 31.08.2025
 
Моди и Си Цзиньпин обсудили экономические отношения Индии и Китая

Мисри сообщил, что Моди и Си Цзиньпин обсудили продвижение экономических отношений

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества обсудили продвижение экономических отношений двух стран в контексте тарифов США, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября.
Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии приветствия глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты
16:58
"Два лидера обсудили международную экономическую ситуацию. Они признали проблемы, возникающие в результате происходящего вокруг нас. Основное внимание в ходе обсуждения по-прежнему уделялось двусторонним отношениям. Конечно, они признают, что происходит на международной арене и какие проблемы это создаёт, но они пытались понять, как использовать это для укрепления взаимопонимания между собой и как продвинуть вперёд экономические и торговые отношения между Индией и Китаем, несмотря на эти меняющиеся вызовы", - сказал высокопоставленный индийский дипломат в ходе брифинга, отвечая на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров новые тарифы со стороны США.
Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная пошлина на импорт из Индии в 25% вступила в силу в конце августа, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
В свою очередь, Китай и США находятся в состоянии фактически торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех китайских товаров. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
В конце июля Китай и США провели переговоры по торгово-экономическим вопросам в Стокгольме. Переговоры в шведской столице стали третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира.
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Си Цзиньпин: ШОС способствует построению нового типа отношений стран
15:54
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙИНДИЯНарендра МодиСи ЦзиньпинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала